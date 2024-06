'Die zat er meteen lekker in': Rafael van der Vaart wijst gevaarlijkste Oranje-klant tegen Polen aan

Het Nederlands elftal staat bij de rust van het openingsduel op het EK tegen Polen op 1-1. Oranje kreeg veel goede kansen, maar wist er maar eentje te verzilveren. Aan de andere kant scoorde Polen direct, waardoor Nederland in de achtervolging moest. Cody Gakpo maakte de 1-1 en was volgens Rafael van der Vaart de gevaarlijkste man aan de kant van Oranje.

'Heel gevaarlijk' noemde Van der Vaart Gakpo in de rust van de wedstrijd tegen Polen, tijdens zijn analyse bij de NOS. "Hij zoekt iemand op Hij heeft zoiets van 'ik ga je pakken'. Zoveel dreiging, zoveel techniek. Constante dreiging", was de oud-international vol lof. "Die zat er meteen lekker in."

Adam Buksa, de vervanger van de geblesseerde Robert Lewandowski, zette Polen na iets meer dan een kwartier op 1-0. De spits kopte uit een corner de eerste goal binnen. Oranje, dat al veel kansen miste, kwam iets voor het half uur op gelijke hoogte.

Ruimte voor Cody Gakpo

Wat opviel tegen Polen was dat Nederland veel over links aanviel in de eerste helft. Dat terwijl tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland juist veel over rechts ging. Die kant zit volgens Pierre van Hooijdonk op slot. "Die Polen zijn ook niet gek. Daar hebben ze (Nicola, red.) Zalewski neergezet en daar heeft Denzel Dumfries het moeilijk mee. Dat geeft het voordeel dat Gakpo aan de andere kant iets meer ruimte heeft."

'Had 6-1 kunnen zijn'

Jan Mulder zat bij Sporza en die had het vooral over de vele gemiste kansen van Nederland. Volgens hem had Oranje met 6 of 7-1 voor kunnen staan.

