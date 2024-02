Ajax-verdediging zo lek als een mandje: 'Als je de eerste goal ziet...'

Ajax heeft na 21 wedstrijden in de eredivisie maar liefst 39 tegendoelpunten. Er zijn maar vijf clubs met meer tegentreffers. Het bewijst dat de Ajax-defensie zo lek is als een mandje, stelt De Telegraaf.

"Vorige week dachten we dat we het verdedigend enigszins op de rit hadden”, zei Ajax-trainer John van ’t Schip na de 3-2 nederlaag bij SC Heerenveen. "Maar nu was het weer niet het geval. Het is een proces waarmee we aan de slag moeten. Al heeft het ook met communicatie te maken, want als je de eerste goal ziet …"

Problemen op linksback

Josip Sutalo zakte als centrale verdediger door het ijs en linksback Borna Sosa liet zijn goede optreden tegen PSV door een wanprestatie volgen, aldus de Amsterdamse krant. Het was voor Ajax overigens de negende keer op rij dat de nul niet werd gehouden.

"Linksachter blijft een positie waar we problemen hebben”, zei Van ’t Schip. "De ene week hebben we Ar’jany Martha daar, dan Sosa. De ene keer doet hij het goed en denken we dat hij staat, maar de volgende keer is het minder. Ik zeg niet dat het zijn schuld is, maar het is een feit dat we daar kwetsbaar zijn."