Andries Noppert krijgt weer de kans bij sc Heerenveen in laatste wedstrijden van het seizoen: 'Hij oogt fris'

Andries Noppert staat de laatste drie duels van het seizoen onder de lat bij sc Heerenveen. De keeper van Oranje op het WK van 2022 in Qatar verloor een paar maanden geleden zijn plek als eerste doelman na enkele ongelukkige optredens. Aftredend trainer Kees van Wonderen geeft hem in het slotstuk de voorkeur boven Mickey van der Hart.

De 29-jarige Van der Hart kreeg er vorige week acht om zijn oren tegen PSV (0-8), alleen was hij niet de hoofdschuldige voor al die tegentreffers. Toch kiest Heerenveen er voor om de dertigjarige Noppert weer als eerste doelman te kiezen. "Hij maakt de laatste weken een goede indruk op de training en oogt fris", sprak assistent-trainer Paul Simonis op het perspraatje omdat Van Wonderen ziek was.

"Laten we even vooropstellen dat het niets met het verlies van afgelopen donderdag te maken heeft, dat was gewoon een collectief falen", aldus Simonis. "We denken dat dit een goed moment is om Andries onder de lat te zetten, omdat hij het goed heeft gedaan op de trainingen. Natuurlijk heeft iedereen het over deze wissel, daar is al veel om te doen geweest. Maar er zijn meerdere spelers die na donderdag niet gaan spelen."

De Fries zou ook in de eventuele play-offs onder de lat staan. Heerenveen speelt nog tegen Almere City (uit), Vitesse (thuis) en Sparta (uit). Het gat met Go Ahead Eagles, de nummer 9 en laatste deelnemer van de play-offs, bedraagt zes punten.

Privétraining

Noppert koos ervoor om nadat hij uit de basis verdween voor zichzelf te gaan werken met oud-keeperstrainer Harmen Kuperus, die hij tegenkwam bij Go Ahead Eagles. Met Ruud Hesp, die de doelmannen bij Heerenveen begeleidde, had hij geen al te beste band.

Keeper op het WK 2022

Noppert kent een carrière van hoge pieken en soms diepe dalen. Hij was langdurig tweede keeper bij verschillende clubs, maar knokte zich in de basis bij Heerenveen. Dat leverde hem zelfs een plek in de Oranje-selectie van bondscoach Louis van Gaal nog.

De bondscoach kwam met een typisch 'Van Gaaltje' en maakte hem de eerste keeper van het Nederlandse elftal op het WK 2022. Hij keepte alle wedstrijden en werd in de kwartfinale na penalty's uitgeschakeld door Argentinië, de latere winnaar.