Hét grote voordeel dat Arne Slot wel heeft en Erik ten Hag niet: 'Dat is voor hem heel positief'

Arne Slot begint met Liverpool aan een nieuwe klus in zijn trainerscarrière en voormalig Manchester United-speler Jaap Stam denkt dat de oud-Feyenoord-trainer in ieder geval één groot voordeel heeft ten opzichte van zijn Nederlandse collega Erik ten Hag bij Manchester United.

Voor het grote pluspunt bij Liverpool wijst Stam naar Jürgen Klopp. De Duitse coach stond maar liefst negen jaar aan het roer bij The Reds en bezorgde de club onder meer de eerste landstitel sinds 1990. De inmiddels 57-jarige Klopp bracht Liverpool zo terug naar de Engelse top en heette zijn opvolger van harte welkom.

Jürgen Klopp verrast Liverpool-publiek met liedje over opvolger: 'Arne Slot, jalalala!' Liverpool nam zondag afscheid van trainer Jürgen Klopp, na de 2-0 zege op Wolverhampton Wanderers. De Duitser pakte de microfoon en zong een liedje over Arne Slot, samen met het Liverpool-publiek op Anfield.

"Voor Slot is het heel erg positief dat er al een goede basis is gelegd", zei Stam tegen Sportnieuws.nl. "En dat er ook nog eens Nederlandse sleutelspelers zijn, zoals Van Dijk en Gakpo. Die kunnen Slot steunen. Dat is het grote voordeel ten opzichte van Ten Hag bij United, die toch voor zichzelf moest opkomen."

Waarschuwing voor Erik ten Hag bij Manchester United: 'Dan krijgt hij het heel zwaar' Manchester United-legende Jaap Stam is blij dat zijn oude club heeft besloten om trainer Erik ten Hag aan te houden. Volgens de oud-verdediger verdient de voormalig trainer van Ajax krediet, ondanks het matige seizoen van Manchester United. De FA Cup-winst maakte veel goed.

Vergelijkingen Slot en Ten Hag

De kritiek op Erik ten Hag was de afgelopen maanden niet mals en het leek onwaarschijnlijk dat hij zou blijven. Afgelopen week besloten Manchester United en INEOS de oefenmeester toch aan het roer te willen houden. De Nederlandse trainer van United won de FA Cup en omdat een geschikte opvolger niet werd gevonden, stelde hij daarmee zijn toekomst vast.

Arne Slot en Erik ten Hag komen elkaar tegen in de Premier League. © Getty Images, beeldbewerking Sportnieuws.nl

Als oud-speler van United kent Stam de Engelse media goed. De vergelijking tussen beide coaches zal snel worden gemaakt. Al helemaal als Slot wel snel indruk weet te maken. "Ze zullen de prestaties van beide trainers naast elkaar leggen en vragen stellen over waarom de één het sneller goed doet dan de ander. Dat is zeker."

Miskopen

Manchester United heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd, maar toch wil het maar niet lopen. "Bij United moet er eens kwaliteit worden gehaald. Ze kunnen niet meer blijven gokken met zulke hoge bedragen", doelde Stam op de koop van Antony voor honderd miljoen euro. "Ook Liverpool heeft spelers aangetrokken voor grote bedragen die niet altijd renderen, maar daar staat de basis al wel."

Antony valt tegen bij Manchester United. © Getty Images

Onderonsje Ten Hag en Slot

De eerste keer dat beide trainers tegenover elkaar staan, is al in speelronde drie van de Premier League. In het weekend van 31 augustus staat Manchester United - Liverpool al op het programma.