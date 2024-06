Arne Slot verwacht bij Liverpool hetzelfde als bij Feyenoord én verklapt: 'Ik krijg inspraak'

Arne Slot heeft in zijn eerste interview bij Liverpool lovend gesproken over zijn oude club Feyenoord. De coach heeft veel verwachtingen van zijn tijd in Engeland en hij hoopt dezelfde waardering in Liverpool te voelen.

Voordat Slot aan de slag ging bij Liverpool, ging hij eerst op vakantie. Daar heeft de coach het toch lastig gehad om niet aan zijn nieuwe job te denken. "Een coach schakelt nooit echt uit als hij op vakantie is. Het was wel een fijne periode van een aantal weken, waarin je terug kan kijken op zo'n fijne tijd bij Feyenoord en vooruit kan kijken naar een club die door Jürgen Klopp goed is achter gelaten. Het is voor mij nu al een goede zomer."

Vertrouwelijke assistenten

Voor Slot was het ook erg belangrijk om vertrouwelijke mensen mee te nemen naar Liverpool. Dus nam hij zijn Feyenoord-assistent Sipke Hulshoff en Head of Performance Ruben Peeters mee. Hij verzekert dat de spelers van Liverpool bij hen in goede handen zijn. "Wij drieën werkten de afgelopen drie jaar samen bij Feyenoord en we weten van elkaar hoe we willen werken. Omdat we zo lang samenwerken, denk ik dat we allemaal precies weten wat we willen als het gaat om werkwijze en speelstijl. Ik denk dat dat helpt."

'Ik krijg inspraak in transfers'

Voor Slot is de samenwerking met iedereen binnen de club belangrijk. Op zijn eerste dagen wilde hij iedereen ontmoeten. Van de koks tot de technisch directeur Richard Hughes. Met laatstgenoemde gaat hij nauw samenwerken, onthult Slot in het interview. "Ik ga met hem samenwerken op het gebied van transfers en krijg inspraak. Zo heb ik altijd gewerkt en dat is ideaal. Het meest sta ik natuurlijk op het veld en de tijd die over is spendeer ik aan mijn familie en een klein beetje aan Richard Hughes."

Waardering

Slot hoopt dus op waardering in Liverpool, ook omdat hij veel overeenkomsten ziet tussen Feyenoord en Liverpool. "Beide steden liggen langs een rivier, mensen werken in de havens, het is een hardwerkende arbeidersklasse, die altijd achter hun club staat met passie. Bij clubs als Feyenoord en Liverpool betekent de club vaak net iets meer dan ergens anders op de wereld. Dit is wat ik voelde bij Feyenoord en ik verwacht hier op Anfield hetzelfde te voelen."