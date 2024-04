Arne Slot lacht na vraag over vertrek bij Feyenoord, Dennis te Kloese: 'Gaan er vanuit dat hij blijft'

Het seizoen van Feyenoord zit er zo goed als op. Zondag wonnen de Rotterdammers de KNVB Beker en in de competitie is de titel zo goed als zeker van PSV. Dus komt de jaarlijkse vraag terug: wat doet trainer Arne Slot? Zelf blijft hij daar mysterieus over, als het aan algemeen directeur Dennis te Kloese ligt, is hij er volgend jaar nog.

Maandag vierde Feyenoord de bekerhuldiging op de Binnenrotte in Rotterdam. Daar zette speler Lutsharel Geertruida het liedje in dat Arne moet blijven en alle aanwezigen zongen vrolijk mee. Na afloop van het feestje ging Slot op de foto met een fan die vroeg of hij bleef. Slot lachte volgens het AD, maar zei geen ja of nee.

Later op maandag kwam het nieuws naar buiten dat Slot favoriet is bij de Engelse bookmakers om de vrijkomende positie bij Liverpool in te vullen. Daar vertrekt Jürgen Klopp komende zomer na negen jaar. Zondag na de bekerfinale zei Slot: "Mocht er een club komen die ik heel interessant vind, dan luister ik daar naar." Liverpool zal vast in die categorie vallen.

Te Kloese werkt aan Feyenoord mét Slot

Algemeen directeur Dennis te Kloese noemt het 'logisch' dat Slot er goed op staat in Europa. "Hij heeft Feyenoord echt een gezicht gegeven. Daar hebben we een jaar geleden ook op ingespeeld door zijn contract te verlengen. Wij gaan er vanuit dat hij ook volgend jaar trainer is van Feyenoord", zei Te Kloese tegenover het AD.

Met het binnenhalen van Vitesse's Anis Hadj Moussa en FC Twente's Gijs Smal (bijna) wordt er in De Kuip al gewerkt aan volgend seizoen. Ook bestaat de kans dat Yankuba Minteh nog een jaar op huurbasis bij Feyenoord speelt. Slot wil graag dat er topspelers aan zijn selectie worden toegevoegd en Te Kloese wil daaraan meewerken. "Dat zou mogelijk kunnen zijn, als de spelers in onze selectie passen, in Nederland willen spelen en we de concurrentiestrijd om die jongens te halen winnen."

Voor veel Feyenoord-fans dreigt weer een lange zomer, met veel geruchten rondom Slot. Te Kloese gaat zich hard opstellen. "Wat zeg ik als een speler die wij willen halen vraagt wat Slot doet? Dan zeg ik, kom we gaan met Arne zitten en we gaan het samen over volgend seizoen hebben. Een seizoen waarin we acht duels in de Champions League gaan spelen."