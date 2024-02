Aston Villa-trainer Unai Emery op zijn hoede voor 'succesvol' Ajax: 'Ze doen het steeds beter'

Ajax ging donderdagavond wonder boven wonder door in de tussenronde van de Conference League door FK Bodø/Glimt te verslaan. In de volgende ronde hebben de Amsterdammers het Engelse Aston Villa geloot. De trainer van de club uit Birmingham is op zijn hoede voor Ajax.

Unai Emery had vrijdag een persconferentie in aanloop naar een nieuwe speelronde in de Premier League dit weekend. Vanzelfsprekend kreeg de Spaanse oefenmeester daar ook vragen over de Conference League-loting.

"Ajax is een historische en succesvolle club Ze doen het steeds beter in de competitie. We zijn enthousiast om in Europa te spelen", zo stelde Emery. Eerder dit seizoen speelden de Engelsen tegen AZ in de groepsfase van het derde Europese toernooi. In Alkmaar wonnen de bezoekers met 1-4. Twee weken later werd het in Birmingham 2-1 voor Aston Villa.

Nederlands voetbal

"We speelden eerder tegen AZ en dus is het min of meer dezelfde reis, dezelfde stijl en hetzelfde idee", zei Emery daarover. "Nederlandse teams hebben een vergelijkbaar idee van voetballen. We wachten op deze wedstrijd, maar concentreren ons nu op de Premier League."

Op 7 maart neemt Ajax het in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Aston Villa. Een week later is de return.