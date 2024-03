AZ haalt amateur die in de beker tegen ze scoorde naar Alkmaar

Een droom komt uit voor Sem van Duijn. De aanvaller van Quick Boys verruilt komende zomer de amateurclub voor 'het grote' AZ. De Alkmaarse club heeft hem goed kunnen bekijken, want Van Duijn scoorde in de bekerwedstrijd AZ - Quick Boys, die in 3-3 eindigde en AZ uiteindelijk pas na strafschoppen won.

Van Duijn wekte de interesse van liefst vijf topclubs, door zijn optredens in de KNVB Beker. Hij scoorde twee keer in de wedstrijd tegen De Graafschap, waarmee de KKD-club werd uitgeschakeld. Fortuna Sittard, FC Utrecht, FC Groningen en Heracles zaten ook achter hem aan, maar het is uiteindelijk AZ geworden. Dat meldt Omroep West.

Sensationele 3-3 in Alkmaar

De 19-jarige Van Duijn scoorde in de achtste finale tegen AZ in de verlenging de 3-3, nadat de reguliere tijd in 2-2 was geëindigd. De bijna-bekerblamage van AZ betekende een paar dagen later het ontslag van Pascal Jansen als trainer van AZ.

Twaalf goals, zes assists

Van Duijn kan het niet alleen in de beker, want ook in de Tweede Divisie scoort hij aan de lopende band. Hij staat dit seizoen al op twaalf goals en zes assists in 21 competitiewedstrijden. Het is nog niet bekend of AZ hem meteen bij het eerste wil halen, of eerst wil laten rijpen bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.