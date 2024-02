AZ-trainer Maarten Martens wint tegen Fortuna voor eerste keer, na goal in slotfase

Fortuna en AZ sloten hun competitieduel in Sittard af met de eindstand 1-2. Voor AZ was het een benauwde ontsnapping, nadat het kort voor tijd 1-1 stond. Voor nieuwe trainer Maarten Martens is het zijn eerste zege.

De thuisploeg uit Limburg drukte de gasten uit Alkmaar snel in de problemen. Iñigo Córdoba was het eindstation, nadat AZ-speler Belic balverlies leed op het middenveld. De buitenspeler van Fortuna kon ongehinderd naar het doel van AZ lopen: 1-0.

In het vervolg nam AZ de touwtjes in handen en hing de gelijkmaker in de lucht. Die leek er ook daadwerkelijk te komen, nadat de Griekse spits Vangelis Pavlidis toesloeg. Maar de goal werd afgekeurd. In de tweede helft maakte de Griek wel een toegestane treffer, na een ketser van Fortuna-keeper Michael Verrips. Na een corner van AZ kreeg Pavlidis de bal voor de voeten en dat buitenkansje liet hij niet liggen.

Dani de Wit

In de 76e en 85e minuut wisselde Fortuna viermaal en het verse bloed leek een energieboost te geven. Liefst tweemaal raakte de thuisploeg de lat. Net toen AZ in de hoek werd gedrukt, stond zoals wel vaker Dani de Wit op. Na een pass van Lequincio Zeefuik werkte hij de winnende binnen.

Maarten Martens

Nadat in januari Pascal Jansen werd ontslagen door AZ, nam de Belg Martens het over in Alkmaar. Zijn eerste duel was een pot tegen PEC Zwolle. Van de vijf duels sindsdien verloor AZ er twee, driemaal werd het een gelijkspel.

AZ heeft na 22 speelronden vier punten meer dan Ajax. De Amsterdammers hebben één speelronde minder achter de rug.