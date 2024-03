Bayer Leverkusen kan slingers alvast gaan uitzoeken na nederlaag Bayern tegen Dortmund

Bayer Leverkusen lijkt hard op weg naar de eerste titel in de clubgeschiedenis. Het won zaterdagmiddag zelf zwaarbevochten met 2-1 van Hoffenheim en zag de enige overgebleven 'concurrent' Bayern München 's avonds verliezen. In eigen huis verloor de bijna aftredend kampioen met 2-0 van Borussia Dortmund in Der Klassiker.

Het is inmiddels al een tijdje geleden dat Bayern géén kampioen werd in de Bundesliga. In 2012 om precies te zijn. Er lijkt dit jaar dan ook een einde aan de hegemonie te komen, zeker omdat Leverkusen niet lijkt te kunnen verliezen. Die ploeg stond in de 87e minuut nog met 1-0 achter tegen Hoffenheim op zaterdag, maar won alsnog.

Nieuwe dreun

De in München geboren Karim Adeyemi maakte de openingstreffer namens Dortmund. Bij de uitploeg ontbrak Donyell Malen wegens een blessure, maar ook zonder hem werd er voor het eerst sinds 2014 gewonnen in de Allianz Arena (toen 0-3). Julian Reyerson besliste tien minuten voor tijd de wedstrijd.

Bayern leek nog even terug te komen na een rake kopbal van Harry Kane na een voorzet van Noussair Mazraoui, maar zijn 32e van het seizoen werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dus bleef het bij 2-0 voor Dortmund en moet Kane het opnieuw zonder een kampioenschap doen.