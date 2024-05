'Jordan Henderson en andere Ajax-spelers willen Graham Potter als nieuwe trainer'

Graham Potter staat er goed op bij de spelersgroep van Ajax. De Engelse trainer voerde al meerdere gesprekken met de Amsterdamse club en zou volgens bepaalde spelers de beste keus als opvolger van John van 't Schip zijn.

Dat weet de Engelse krant The Telegraph. Verschillende spelers zouden een sterke voorkeur voor Potter als nieuwe trainer hebben. Een van die spelers zou Jordan Henderson zijn. De Ajax-middenvelder is een landgenoot van Potter en beiden waren tegelijkertijd actief in de Premier League. Henderson als belangrijke speler van Liverpool, Potter als trainer van Brighton & Hove Albion en Chelsea.

Veel interesse voor Potter

Potter voerde al meerdere onderhandelingsgesprekken met Ajax, maar vooralsnog ligt er een te groot verschil tussen wat beide partijen willen. Bovendien ligt hij ook buiten Amsterdam goed in de markt. Onder meer Manchester United en AC Milan zien Potter als optie voor volgend seizoen, terwijl er ook geruchten rondom hem en Feyenoord gaan. Daarnaast zou hij ook Gareth Southgate kunnen opvolgen bij de Engelse nationale ploeg, schrijft The Telegraph.

Eerder meldde het Algemeen Dagblad dat de kans dat Potter niet de nieuwe trainer wordt, groter is dan dat hij wel naar Ajax gaat. Momenteel zou de Engelse manager samen met zijn zaakwaarnemer een nieuw tegenbod voorbereiden. In Amsterdam hopen ze deze week een nieuwe trainer te hebben. Naast Potter is ook de Italiaan Francesco Farioli van het Franse OGC Nice in beeld.