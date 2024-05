Pas de derde keer: Harry Kane, Jude Bellingham óf Jadon Sancho schaart zich in bijzonder rijtje

Als Engelsman de Champions League winnen met een niet-Engelse club. Het klinkt bijna ondenkbaar. Slechts twee Engelse spelers lukte het in het verleden. En nu komt er sowieso een derde bij.

Denkende aan Engelse topspelers buiten de Engelse competities, kom je in het recente verleden al snel bij David Beckham terecht. Hij verliet Manchester United om meer van de wereld te zien. Hij speelde in grote steden als Madrid (bij Real), Milaan (bij AC), Parijs (bij PSG) en Los Angeles (Galaxy). Toch won Beckham alleen de Champions League met Manchester United, in 1998/1999.

De twee Engelse spelers die met een 'buitenlandse' club de Champions League wonnen, zijn Steve McManaman en Owen Hargreaves. McManaman deed dat met Real Madrid in 2000 als eerste, Hargreaves deed dat een jaar later met Bayern München.

Jude Bellingham en Harry Kane

Eén van die clubs gaat dit seizoen weer in de finale komen. Jude Bellingham hoopt met Real Madrid de finale te halen, terwijl Harry Kane hetzelfde doel heeft met Bayern München. Het winnen van de Champions League zou voor Kane een bizarre prijs zijn: de Engelse topspits won nog geen enkele (team)prijs in zijn carrière. Met Tottenham Hotspur won hij al die jaren niks in Engeland en nu leek die vloek door te sudderen in Duitsland, waar Bayer Leverkusen opeens de titel won.

Jadon Sancho

Jadon Sancho plaatste zich dinsdagavond al voor de finale van de Champions League met Borussia Dortmund. Daarmee gaf de buitenspeler een lange neus aan Erik ten Hag, die hem op huurbasis wegstuurde bij Manchester United. De vleugelflitser rendeerde niet onder Ten Hag en had problemen, maar bij Dortmund voetbalt hij de sterren van de hemel.

Ian Maatsen

Voor Ian Maatsen geldt een beetje hetzelfde als voor Sancho, maar dan zonder de problemen tussen club en speler. Maatsen was bij Chelsea de vaste invaller en wilde graag meer speelminuten krijgen. Daarom werd hij in de winter verhuurd aan Borussia Dortmund, waar hij direct basisspeler werd én nu dus in de finale van de Champions League staat.