Bayer Leverkusen flikt het opnieuw: Patrick Schick zorgt voor zoveelste winnende goal in blessuretijd

Bayer Leverkusen is de ongeslagen status in de Bundesliga (en de rest van het seizoen) nog altijd niet kwijt. De koploper van Duitsland keek zaterdagmiddag lang tegen een achterstand aan tegen TSG Hoffenheim, maar boog die uiteindelijk alsnog om: 2-1. Patrick Schick was de gevierde man met de winnende goal in de blessuretijd. Hij poetste daarmee een assist van Wout Weghorst weg.

De 0-1 viel na 33 minuten en kwam op naam van Maximilian Beier. De collega-spits van van Weghorst ging een één-tweetje aan met de Nederlander en rondde af. Weghorst deed het goed door met een sliding de bal mee te geven aan Beier. Met het eerste schot richting doel kwam Hoffenheim op voorsprong.

Na de tegentreffer zocht Leverkusen lange tijd tevergeefs naar de gelijkmaker. Het doel van Oliver Baumann werd hevig onder vuur genomen. De Duitser verrichte in totaal negen reddingen, alleen werd geen Man of the Match. Die eer was weggelegd voor de Tsjechische spits Schick.

Alweer een goal in blessuretijd

Maar voordat Schick de winnende maakte, moest eerst de 1-1 vallen. Dat gebeurde via Robert Andrich. De Duits international werkte een teruggetrokken kopbal via de grond binnen. Daarna was de thuisploeg nog niet klaar. Het welbekende slotoffensief (veel mensen in de vijandelijke zestien) bleef van kracht en zo viel nog de 2-1. Schick werkte een strakke voorzet van Nathan Tella binnen.

Dus maakte Schik opnieuw een goal in blessuretijd. Vier van zijn laatste vijf goals vielen na de 90e minuut. Met deze treffer blijft Bayer Leverkusen op koers naar een ongeslagen seizoen en het kampioenschap. Dat zou de eerste titel in de clubgeschiedenis betekenen.