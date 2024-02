Bayer Leverkusen wint weer en pakt Duits record van Bayern af

Bayer Leverkusen heeft dankzij een 2-1 zege op Mainz een record in Duitsland te pakken. De club van Jeremie Frimpong is de eerste Duitse ploeg ooit die ongeslagen is gebleven in zijn eerste 33 wedstrijden van het seizoen. Het vorige record stond op naam van Bayern München (32 duels ongeslagen in 2019/20 en 2020/21).

Leverkusen leek een gemakkelijke avond te hebben na de openingstreffer van Granit Xhaka in de derde minuut. Mainz maakte echter vier minuten later alweer gelijk via Dominik Kohr. Robert Andrich zette halverwege de tweede helft de eindstand op het bord, na een enorme blunder van Mainz-Robin Zentner: 2-1. Tekst loopt door onder de video.

Mainz eindigde de wedstrijd met tien man, nadat Jessic Ngankam tien minuten voor tijd de rode kaart had gekregen. Oranje-international Jeremie Frimpong (Leverkusen) werd drie minuten later gewisseld, Sepp van den Berg (Mainz) speelde de hele wedstrijd. Tekst loopt door onder de video.

Met de zege komt Leverkusen op 61 punten, 11 punten meer dan naaste belager Bayern München. De regerend kampioen speelt zaterdag nog tegen RB Leipzig, de nummer 5 van de ranglijst. Mainz staat op de zeventiende plaats.