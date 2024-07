Belgische gouden generatie verder uitgedund: recordinternational zwaait af met eigen doelpunt

Jan Vertonghen stopt als international van België. Dat laat de voormalig aanvoerder van Ajax op sociale media weten. De aankondiging komt enkele dagen na de uitschakeling van de zuiderburen op het EK voetbal.

Vertonghens laatste wedstrijd voor België was een pijnlijke. Niet alleen werden de Rode Duivels door Frankrijk uitgeschakeld (1-0) in de achtste finale van het EK, de beslissende goal was een eigen doelpunt van de centrale verdediger. Een schot van de Franse Randal Kolo Muani belandde via de knie van Vertonghen achter keeper Koen Casteels.

Zo kwam er een einde aan de imposante interlandcarrière van Vertonghen, die ruim zeventien jaar geleden op twintigjarige leeftijd zijn debuut maakte voor het nationale elftal. Sindsdien speelde hij liefst 157 interlands en kwam hij uit op zes eindtoernooien. De centrale verdediger scoorde tienmaal in het goede doel voor zijn land.

Gelukkig Frankrijk stuurt België dankzij pechvogel Jan Vertonghen naar huis op EK Frankrijk heeft op een hele gelukkige wijze België uitgeschakeld op het EK voetbal. Beide landen stelden lange tijd teleur en uiteindelijk was er een eigen doelpunt nodig om de beslissing te brengen. Jan Vertonghen was de pechvogel in de slotfase, want via zijn been vloog een voorzet van Randal Kolo Muani in het Belgische doel: 1-0.

'Grootste aller tijden'

De 37-jarige Vertonghen kondigde op Instagram zijn afscheid aan met twee foto's: eentje voorafgaand aan zijn debuut tegen Portugal en de ander van zijn laatste wedstrijd tegen Portugal. 'De eerste, de laatste. Bedankt voor alle herinneringen, ik leefde mijn droom', luidt het bijschrift. Enkele (voormalig) teamgenoten reageren. GOAT (Greatest Of All Time, oftewel grootste aller tijden, red.) zegt Dries Mertens, terwijl Christian Eriksen hem 'mattie' noemt, ondersteund met een hartje. Oranje-doelman Bart Verbruggen speelde een jaar met Vertonghen bij Anderlecht en noemt hem een legende.

Het contract van Vertonghen bij Anderlecht liep begin juli af en dus is de verdediger transfervrij. Het is nog niet bekend wat de volgende stap van de routinier wordt.

Gouden generatie

Jan Vertonghen was onderdeel van de gouden generatie, zoals de lichting van talentvolle Belgen werd genoemd sinds de 4-2 oefenzege op Nederland in 2012. Naast Vertonghen maakten ook spelers als Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Mousa Dembélé, Thibaut Courtois, Dries Mertens, Eden Hazard, Toby Alderweireld en Yannick Carrasco uit van de gouden generatie. De beste prestatie van de gouden generatie op een eindtoernooi was de derde plaats op het WK 2018 in Rusland. Toen werd van latere winnaar Frankrijk verloren, nadat eerder onder meer Brazilië werd uitgeschakeld. In de troostfinale legde België toen Engeland over de knie.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.