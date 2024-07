Gelukkig Frankrijk stuurt België dankzij pechvogel Jan Vertonghen naar huis op EK

Frankrijk heeft op een hele gelukkige wijze België uitgeschakeld op het EK voetbal. Beide landen stelden lange tijd teleur en uiteindelijk was er een eigen doelpunt nodig om de beslissing te brengen. Jan Vertonghen was de pechvogel in de slotfase, want via zijn been vloog een voorzet van Randal Kolo Muani in het Belgische doel: 1-0.

Beide landen waren worstelend de groepsfase doorgekomen. Frankrijk zag Kylian Mbappé met een gebroken neus uitvallen in het eerste duel en scoorde zelf nog geen enkel doelpunt uit open spel: een eigen doelpunt en een penalty. De superster gaf voor het duel aan zich niet fijn te voelen met zijn masker. De Belgen voelden zich ook niet opperbest, want zij werden na hun laatste groepsduel uitgefloten door de eigen fans.

Gezapig duel

Ook in Düsseldorf wilde het bij beide landen maar niet vlotten. Frankrijk had het in de beginfase erg lastig en liep zelfs tegen drie gele kaarten aan in het eerste half uur. Dat was ook het enige dat er gebeurde, want het spel was erg stroperig. Zowel Mbappé aan de ene kant als Romelu Lukaku aan de andere kant kon niet overtuigen.

Het duel tussen de twee buurlanden werd na de rust iets aantrekkelijker, maar echt gevaarlijk konden beide ploegen lang niet worden. Kevin De Bruyne was met een keiharde knal tien minuten voor het einde nog dicht bij de openingstreffer, maar keeper Mike Maignan was bij de les.

Pechvogel Vertonghen

Niets leek een verlenging meer in de weg te staan, maar toen was daar een heel knullig moment voor de Belgen. Kolo Muani probeerde een bal voor te geven, maar vond het been van Vertonghen en via de Belg vloog de bal achter zijn eigen doelman Koen Casteels.

Doelpunt Frankrijk🚨!



85' Jan Vertonghen



Frankrijk 1-0 België



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/7VtUyvgdjt#EURO2024 pic.twitter.com/b6DJhC28c6 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 1, 2024

België zette nog aan, maar kon geen gelijkmaker meer produceren. Onze zuiderburen kunnen dus naar huis, terwijl Frankrijk door mag naar de kwartfinales.

Mogelijke clash met Cristiano Ronaldo

Frankrijk weet nog niet wie het bij de laatste acht gaat treffen, want het speelt tegen de winnaar van het duel tussen Portugal en Slovenië. Die twee landen spelen maandagavond nog tegen elkaar. De Fransen kunnen dus zomaar tegenover Cristiano Ronaldo komen te staan.

