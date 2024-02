Blessuregolf teistert Liverpool: slechts 13 veldspelers beschikbaar voor duel met Luton Town

Liverpool hoopt woensdagavond achtervolgers Manchester City en Arsenal weer op afstand te zetten in de Premier League. Op Anfield staat het thuisduel met degradatiekandidaat Luton Town op het programma. Voor die wedstrijd moet trainer Jürgen Klopp een beroep doen op de reserves of jeugdspelers, want van de A-selectie zijn niet veel meer spelers over.

Afgelopen zaterdag op bezoek bij Brentford (4-1 winst) raakten Curtis Jones en Diogo Jota geblesseerd. De vrees is dat de Portugees er weer een flinke tijd uitligt, dit keer met een knieblessure. "Hij heeft een blessure die hem een paar maanden aan de kant houdt", sprak Klopp daags voor de wedstrijd op de persconferentie.

Jones en Jota waren geblesseerden nummer acht en negen. Op dat lijstje stonden al keeper Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai, Thiago, Joel Matip, Stefan Bajtecic en Ben Doak. Mo Salah en Darwin Núñez zijn er tegen Luton ook niet bij, al heeft Klopp hoop dat ze aanstaande zondag in de bekerfinale tegen Chelsea wel aanwezig zijn.

Jürgen Klopp over vormdip Cody Gakpo: 'Hij had moeite, dat was mijn fout' Jürgen Klopp heeft dinsdag zichzelf als schuldige aangewezen voor het mindere seizoen van Cody Gakpo. Toen de oud-PSV'er vorig jaar halverwege het seizoen binnen kwam bij Liverpool leverde hij meteen en eindigde hij uiteindelijk in de dubbele cijfers als het gaat om doelpunten en assists. Dit seizoen is hij minder in vorm.

Overgebleven spelers Liverpool

Alle Nederlanders bij Liverpool zijn wel fit. Dat betekent dat aanvoerder Virgil van Dijk, aanvaller Cody Gakpo en middenvelder Ryan Gravenberch in actie kunnen komen. Als keepers heeft Klopp de Ier Caoimhín Kelleher en Adrián uit Spanje over. Verder beschikt hij over de volgende selectiespelers:

Verdedigers

Virgil van Dijk

Ibrahima Konaté

Joe Gomez

Andy Robertson

Konstantinos Tsimikas

Conor Bradley

Jarell Quansah

Wataru Endo

Alexis Mac Allister

Ryan Gravenberch

Harvey Elliott

Cody Gakpo

Luis Díaz