Blunderende Telstar-keeper Ronald Koeman jr. geeft goal cadeau aan Emmen

Bij Telstar tegen Emmen heeft keeper Ronald Koeman jr. een goal cadeau gegeven aan de gasten uit Drenthe. De zoon van Oranje-bondscoach Ronald Koeman had niet helemaal in de gaten wat de spelsituatie was en maakte een desastreus besluit.

De blunder vond plaats in de 56e minuut, toen Telstar nog voor stond: 2-1. Op dat moment ging Emmen-speler Ben Scholte een duel aan met een riskant hoog been. Koeman maakte de inzet onschadelijk en dacht dat scheids Thomas Hardeman had gefloten voor de actie van Scholte.

Dat was niet zo. Maar de keeper rolde vervolgens de bal slapjes voor zich uit, want hij dacht dat zijn ploeg een vrije trap zou krijgen. Scholte had Koemans kolder in de smiezen. Hij kon eenvoudig afronden: 2-2.

Ronald Koeman Jr. denkt dat er een vrije trap gegeven is, maar dan... 😰



Triest moment

"Een heel triest moment", zegt ESPN-commentator Leo Driessen over de 2-2. "Maar wel adequaat afgewerkt door Scholte." Uiteindelijk won Emmen met 2-3. Bekijk hieronder de uitslagen van de Keuken Kampioen Divisie deze vrijdag.