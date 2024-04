KKD | Roda loopt averij op in titelstrijd, Dordrecht dendert door richting play-offs

Roda JC heeft in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld tegen De Graafschap. De ploeg verzuimt om weer op gelijke hoogte te komen met koploper van de Keuken Kampioen Divisie Willem II. Verder won FC Dordrecht vrij gemakkelijk van TOP Oss en kunnen zij zich bijna gaan richten op de play-offs.

Roda JC - De Graafschap 1-1

Roda kende een bliksemstart tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap. Al na vier minuten scoorde Enrique Peña Zauner de 1-0, terwijl de Limburgers kort daarvoor ook al heel dicht bij de openingstreffer waren. Maar gedurende de eerste helft werden de bezoekers steeds wat sterker. Dat resulteerde in wat kansjes en een penalty-moment, maar toch was de ruststand 1-0.

Lang leek de ploeg uit Kerkrade af te stevenen op de overwinning, maar De Superboeren lieten zien dat ze toch wel een ploeg zijn om rekening mee te houden dit jaar. In de 85e minuut resulteerde dat in de gelijkmaker door Maas Willemsen, een basisdebutant.

Slecht nieuws dus voor Roda in de titelstrijd. Concurrent Willem II speelt morgen uit bij MVV en kan het gat vergroten naar vier punten.

FC Dordrecht - TOP Oss 3-1

FC Dordrecht had in de eerste helft geen kind aan de bezoekers uit Oss. Dordt reeg de kansen aaneen en het was een wonder dat het pas na 21 minuten 1-0 werd. Leo Seydoux tekende voor de treffer.

Mathis Suray bracht De Schapenkoppen in extase met een prachtige solo vanaf zijn eigen helft na een kwartier in de tweede helft. Hij verdubbelde de voorsprong voor Dordrecht en zo leek er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg die in volle vaart op de play-offs af dendert. Delano Ladan deed nog wat terug voor TOP, maar met de 3-1 van Korede Osundina stond er een terechte overwinning voor de thuisploeg op het scorebord.

Overige uitslagen

FC Den Bosch - NAC 2-2

Helmond Sport - Jong Ajax 3-1

Telstar - FC Emmen 2-3

Blunder Ronald Koeman jr.

Bij Telstar tegen Emmen maakte keeper Ronald Koeman jr. een fout. Bekijk dat moment in het artikel hieronder.