Boekje open over Steven Berghuis: 'Moeilijke jongen, hij ondermijnde mijn gezag'

Steven Berghuis heeft al een tijdje niet gevoetbald en krijgt nu van een oud-trainer ook nog te horen dat hij een moeilijke jongen is en het gezag van de trainer ondermijnde. Maandag was de Ajacied onderwerp van gesprek aan tafel bij Veronica Inside.

Dick Advocaat was te gast bij Wilfred Genee, Jan Boskamp en Hugo Borst. Het ging over Berghuis, die nu alweer een tijdje niet meer heeft gevoetbald. Een knie- en rugblessure houden hem aan de kant bij Ajax. Maar ook voor die tijd werd zijn transfer van Feyenoord naar Ajax nog niet wat hij en Ajax ervan hadden gehoopt. Volgens Advocaat, die hem meemaakte bij AZ en Feyenoord, is het lastig werken met Berghuis.

"Het is niet de makkelijkste nee", is Advocaat eerlijk. "Het is een moeilijke jongen, ook voor zichzelf. Op een gegeven moment gaat hij denken dat hij alles weet." De huidige bondscoach van Curaçao haalt een voorbeeld uit hun gezamenlijke Feyenoord-tijd aan. Het gaat om een uitwedstrijd tegen Heerenveen.

"Hun linksbuiten kwam telkens naar binnen en de back kwam er overheen. En dan ging hij verwijten maken naar andere spelers. Terwijl, als hij gewoon met zijn man meeliep, was er niks aan de hand. Achteraf zei hij dan in de media dat we achter de tekentafel moesten. Dat is Berghuis, zo is hij ook."

Frustraties

Volgens Advocaat is Berghuis iemand die snel z'n frustraties uit. Ook veel via de media, zoals toen na Heerenveen - Feyenoord. "Dat is lekker dan, voor de trainer", viel analist Borst Advocaat bij. "Zo is hij ook, als hij iets voelt dan gooit hij het eruit." Advocaat beaamt dat Berghuis op die manier zijn gezag ondermijnde. "Dat was zeker zo."

Play-offs

Ajax heeft nog vijf wedstrijden in de Eredivisie om ervoor te zorgen dat het vijfde eindigt in de competitie. Als Feyenoord dan ook nog de beker wint, dan hoeft Ajax de play-offs voor Europees voetbal niet in. Maar NEC, Go Ahead Eagles en FC Utrecht kunnen het toch al dramatische seizoen van Ajax ook nog eens verder verpesten. Berghuis deed de afgelopen weken niet mee en momenteel horen we weinig van de buitenspeler. Het is de vraag of hij nog terugkeert in het elftal.