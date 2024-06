Gelegenheidsaanvoerder Daley Blind geniet: 'Mooi om te zien dat iedereen er naast zat'

Daley Blind begon donderdagavond als aanvoerder en centrale verdediger aan het oefenduel van het Nederlands elftal tegen Canada (4-0). Dus stond hij na afloop voor de camera van de NOS om terug te blikken op de goede wedstrijd van Oranje. Blind zag dat was er op de training geoefend werd eruit kwam.

"Het is belangrijk om een goed gevoel te creëren", begon Blind zijn verhaal. "Tijdens de trainingen had ik al een goed gevoel en dat trokken we door naar de wedstrijd", aldus Blind, die wel het gevoel heeft dat er iets aan het ontstaan is. "De trainingen zijn goed, van hoog niveau. Dat vertaalde zich naar de wedstrijd."

Verrassende opstelling

Bondscoach Ronald Koeman wilde nog niet al zijn kaarten op tafel leggen tegen Canada, dus begon hij in een enigszins verrassende opstelling. Met Daley Blind centraal in een viermansverdediging. Zelf kon de verdediger er wel om lachen. "Hij (Koeman, red.) was heel duidelijk naar de groep toe en voor ons kwam het niet als een verrassing. Maar toen ik de vermoedelijke opstellingen las, was het wel mooi om te zien dat iedereen er naast zat."

Koeman wil een zo fit mogelijke selectie hebben in Duitsland, dus stelde hij ook reserves op. "Het gaat niet om hoe de poppetjes ingevuld worden, maar hoe iedereen zijn taken uitvoert. De trainer koos voor deze opstelling zodat iedereen zijn minuten maakt."

Focus

Volgens Blind is er donderdag een goede stap gezet. Ook hij liet zichzelf zien aan de bondscoach. Op welke plek hij speelt, maakt hem niets uit. "Een beetje een saai antwoord, maar ik speel waar de trainer me nodig heeft. Dat zeg ik altijd. Heb veel in het centrum gespeeld (bij Girona, red.). Het is aan de trainer en ik moet klaar zijn als hij mij nodig heeft", analyseerde Blind.