Opvallende wending in soap Alex Kroes: 'Terugkeer als technisch directeur reële optie'

Bij Ajax is het zowel op sportief als bestuurlijk niveau crisis. Vorige week werd de net begonnen algemeen directeur op non-actief gesteld, omdat hij een paar weken voor zijn bekendmaking aandelen van de club zou hebben gekocht. Een terugkeer als ad lijkt uitgesloten, maar volgens clubwatcher Mike Verweij is er een andere uitweg.

"Heel veel mensen zien hem graag terugkeren", sprak Verweij, die zich telefonisch speciaal meldde voor de podcast Kick-off van De Telegraaf. "De bestuursraad wil ook niet over één nacht ijs gaan natuurlijk, maar het is afvragen wat de leden er van vinden tijdens de algemene ledenvergadering. Er wordt nu ook wel een beetje op aangestuurd dat hij in een andere functie kan terugkeren. Dan kun je denken aan het technisch directeurschap, waarbij iemand anders algemeen directeur zal moeten worden."

Kroes heeft volgens Verweij aan populariteit gewonnen omdat hij al 25 jaar lid is van Ajax en nog altijd in het vijfde elftal voetbalt. Onlangs werd hij op non-actief gesteld omdat hij verdacht werd van voorkennis vanwege het het kopen van aandelen. Toch zijn er nog mensen binnen Ajax die vechten voor de positie van Kroes. Een meerderheid van de bestuursraad ziet hem graag terugkeren als algemeen directeur.

Kroes als technisch directeur

Kroes zelf is ook nog altijd van mening terug te keren als algemeen directeur. Verweij ziet dat niet zo snel gebeuren. "Als je hem technisch directeur maakt, heb je ook een goed verhaal naar al je stakeholders, met de sponsoren voorop. Ik denk niet dat die het leuk vinden als hij alsnog algemeen directeur wordt, alsof er niets gebeurd is. Want er zijn natuurlijk genoeg dingen voorgevallen."

Kroes werd eerder al gepolst voor de functie van directeur voetbalzaken. Dat was na het vertrek van Marc Overmars. Kroes was in gesprek met de toenmalige raad van commissarissen, maar bedankte nadat Edwin van der Sar en het duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zich bezig hielden met de transfers.