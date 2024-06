Ajax houdt trainingskamp deze zomer in iconisch Nederlands stadion: 'Waarom in een duur vliegtuig stappen?'

Ajax bereidt zich komende zomer niet in het buitenland voor op het nieuwe seizoen. Nee, geen tripje naar Italië, Oostenrijk of Zwitserland voor de nieuwe trainer Fabrizio Farioli en zijn mannen. Ajax gaat namelijk op trainingskamp in Wageningen.

Dat maakte interim algemeen directeur Menno Geelen bekend in de Pak Schaal Podcast. "Het is hier niet al te warm, maar vaak wel redelijk goed weer. Het is goed geregeld in Nederland en de velden zijn goed", beargumenteerde Geelen de keuze voor Wageningen. "Nee, het is niet alleen kostentechnisch. Het is hier gewoon goed. Waarom zou je dan in een duur vliegtuig stappen?"

Vroeg beginnen

Moeilijk zal het volgens Geelen niet worden om een oefenpartner te vinden. "Ook omdat heel veel Spaanse, Duitse en Engelse clubs vaak naar Nederland komen." Voor Ajax start het seizoen al vroeg, omdat de Amsterdammers beginnen in de tweede voorronde van de Europa League. Ajax is geplaatst, dus zal loten tegen een ongeplaatste tegenstander.

FC Wageningen

Ajax zal dus op trainingskamp gaan bij Stadion de Wageningse Berg. Dat onderkomen werd gebruikt door de plaatselijke FC, dat in 1992 failliet ging. Na het faillissement werd de Wageningse Berg lange tijd niet onderhouden, tot enkele vrijwilligers de handen uit de mouwen staken. Groundhoppers komen er nog graag en ook maakten buitenlandse teams als KV Mechelen en AA Gent er gebruik van als opwarmertje van het nieuwe seizoen. Dat gaat dus ook Ajax doen.