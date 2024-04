Wie moet bij Ajax aan het roer? Oude bekende, kampioenenmaker in Europa of Cruijff-combi

Graham Potter heeft Ajax de deur gewezen, toen zij informeerden naar zijn beschikbaarheid. Eerder werd hij al eens aangeboden, maar gezien de chaos die er bestuurlijk heerst, is hij afgeknapt. Potter is eerder al eens bij een chaos (Chelsea) ingestapt en doet dat nooit meer... Ajax moet dus verder op zoek, hierbij vijf mogelijke trainers uitgelicht.

Ajax zit in een diep dal en werd er nog dieper ingegooid zondagmiddag door Feyenoord in De Klassieker: 6-0 op de broek. Dezelfde dag deed het gerucht weer op dat Ajax voor Potter zou gaan. De oud-trainer van Chelsea en Brighton liet maandag weten te bedanken voor de baan. Maar Ajax liet weten alleen geïnformeerd te hebben en had nog geen vaste plannen hem aan te stellen. De zoektocht van de Amsterdammers gaat verder.

Frank de Boer

Er zijn genoeg trainers op de markt, een aantal met een aflopend contract en een aantal zonder club. Er zit genoeg bij wat voor Ajax zou kunnen werken. De eerste naam die veel genoemd wordt, is die van Frank de Boer. De trainer kende gloriejaren bij Ajax en werd vier keer kampioen met de club. Bij alle clubs daarna deed hij het niet goed.

Maar als iemand de club kent, is hij het wel. En dat iets is wat toch echt nodig lijkt bij Ajax. Daarom is hij altijd een reële optie, zeker omdat hij al meermaals heeft aangegeven te willen luisteren naar een aanbod. Hij is zelf een echte Ajacied, iets waar de club weer naar terug wil. Ook heeft hij in zijn Ajax-jaren met een 'mindere' ploeg gewerkt en daar was hij toch succesvol mee.

Xavi/Cruijff

Een volgende optie voor Ajax is een wel heel gedurfde. Namelijk een combinatie tussen Xavi, de trainer van Barcelona, en Jordi Cruijff als technisch directeur. De gloriejaren van Ajax zijn gebaseerd op het beleid van Johan Cruijff en wie kan dat beter weer terugbrengen in de club dan zijn eigen zoon. Hij heeft ook de puinhoop bij FC Barcelona weten te managen, dus zou als td bij Ajax passen. Zijn eerste job zou dan moeten zijn om Xavi te halen.

Xavi heeft aangegeven te stoppen bij FC Barcelona. Er gaan al dagen geluiden dat hij naar Ajax toe gaat en dat zou lang niet gek zijn. De grootste kritiek is zijn ervaring, hij zou het niet vaak genoeg hebben laten zien. Maar hij is op een zeer lastig moment bij Barça ingestapt en heeft er wat moois van gemaakt. Er zal bij Ajax niet veel minder druk op hem staan dan bij Barcelona, dus hij heeft wel degelijk laten zien dat hij het kan.

Frank Lampard

Ajax heeft momenteel niet de grootste aantrekkingskracht tot trainers en zal daarom ook wat creatiever moeten nadenken. Wie kijkt naar het lijstje jonge trainers die beschikbaar zijn, zal Frank Lampard zien staan. Hij heeft, na alweer zijn tweede periode bij Chelsea, weer wat om te bewijzen. Hij wil zichzelf graag laten zien en Ajax wil zichzelf volgend seizoen revancheren. Het is geen gekke gedachte om Lampard bij Ajax aan het werk te zien. Een jonge, ambitieuze trainer, die zich net als de club weer opnieuw wil laten zien.

Antonio Conte

Antonio Conte zou een meer ervaren optie zijn voor Ajax. Als ze budget zouden kunnen uittrekken voor Potter mag je best groot blijven denken. Conte is al meer dan een jaar zonder club en heeft laatst nog een aanbieding van Napoli afgewezen. Hij wilde voorlopig nog niet terug naar Italië. De 54-jarige Italiaan speelt dan misschien wel niet het voetbal van Ajax, maar weet wel hoe hij punten moet pakken als je zijn prijzenkast ziet. Zijn stijl is minder sprankelend dan die van Xavi, maar het is nou ook weer geen José Mourinho of Diego Simeone.

Thomas Tüchel

Thomas Tüchel is de laatste kandidaat in dit lijstje. Hoewel ze in Amsterdam huiverig zullen zijn een Duits iemand aan te stellen, heeft hij wel een schat aan ervaring. De trainer is nu nog werkzaam bij Bayern München, maar heeft in het verleden al vaak verteld dat hij gecharmeerd is van Nederland - en in het speciaal Amsterdam. Hij heeft in Engeland, Frankijk en Duitsland gewerkt en werd overal kampioen. Zijn spel is misschien niet des-Ajax maar kan wel voor de nodige verandering bij Ajax zorgen.

