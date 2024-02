Branco van den Boomen snapte systeemwissel wel: 'Moeten er volgende week op gaan trainen'

Branco van den Boomen was 'verrast' toen hij hoorde dat Ajax met een 5-4-1-opstelling voor de dag ging komen tegen AZ, maar snapte het wel. Ajax verloor met 2-0 op bezoek in Alkmaar.

Anton Gaaei speelde erg matig en werd - nadat hij al betrokken was bij de 1-0 van AZ - voor de rust al gewisseld. Van den Boomen merkte ook op dat Ajax slecht aan de wedstrijd begon. Van den Boomen bij ESPN: "Ik denk dat we in de beginfase matig voor de dag kwamen, waardoor we gelijk achter kwamen."

"Daarna hadden we wat meer grip en bereikten we wat meer mensen tussen de linies. Uiteindelijk hebben we te weinig gecreëerd en stond AZ goed compact. Het is een verdiende overwinning."

Terug naar die formatie. Het was natuurlijk vrij opvallend dat Ajax met een 5-4-1-opstelling voor de dag kwam, met Brian Brobbey als enige aanvaller. Steven Bergwijn en Steven Berghuis waren allebei afwezig. "Gezien de selectie die we vandaag hadden, dacht ik dat het wel goed bij de spelers paste. Ik denk dat we twee type backs hadden die in principe ideaal zijn voor deze positie. Ik was wel verrast, maar ik dacht dat het wel een goed plan was."

Weer dit systeem?

Gaaei werd dus vrij snel gewisseld en Ahmetcan Kaplan kwam voor hem in de plek. Devyne Rensch ging van centrale verdediger naar de rechtsbackpositie. Voor Kaplan was het zijn debuut. " Kaplan viel fantastisch in, een groot compliment naar hem. Voor de rest moeten we kijken hoe we verder gaan. We moeten volgende week trainen op dit systeem, of op een ander systeem. Dat gaan we zien."

Ajax speelt op 3 maart tegen FC Utrecht, waarna op 7 maart het thuisduel met Aston Villa wacht.