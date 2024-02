John van 't Schip wisselt Anton Gaaei al voor rust tegen AZ door slecht spel

Anton Gaaei is door slecht spel al voor de thee gewisseld bij AZ - Ajax. Het is al de tweede keer dat de rechtsback voor de rust wordt gewisseld dit seizoen, nadat het ook gebeurde bij Ajax - Feyenoord.

Ditmaal hakte Van 't Schip de knoop door om Gaaei te wisselen. De trainer had het plan bedacht om 5-4-1 te gaan spelen tegen AZ, met Gaaei als de buitenste verdediger. Dat ging niet volgens plan en dus werd de 21-jarige Deen naar de kant gehaald. Devyne Rensch schoof op naar de rechtsbackpositie, Ahmetcan Kaplan debuteerde als invaller.

Van 't Schip trainde slechts een keer met zijn ploeg op de opstelling met vijf verdedigers. Verder werd de tactiek verder toegelicht via videobeelden en het tactiekbord. Met Gaaei in het veld kwam AZ al snel op een 1-0-voorsprong, omdat hij een duel verloor van Ruben van Bommel. De zoon van Mark van Bommel was uiteindelijk ook de afmaker.

In de rust werd de wissel besproken bij ESPN. Kenneth Perez zei daar: "Het heeft bij Gaaei niets met scherpte te maken. Het is kwaliteit. Dit is voor hem veel en véél te hoog gegrepen. Deze jongen is een doordouwer, die met de beste bedoelingen en zo scherp als hij kan het veld in gaat. Maar hij is gewoon niet zo goed."

Anton Gaaei wordt voor de tweede keer dit seizoen voor rust gewisseld.

Feyenoord-thuis

Het is niet de eerste keer dat Gaaei al in de eerste helft wordt gewisseld. De vorige keer was dat onder Maurice Steijn, toen tegen Feyenoord. Ajax verloor dat duel uiteindelijk met 4-0.