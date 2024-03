Brian Brobbey ziet vanaf z'n eilandje dat Ajax pijnlijk wordt uitgeschakeld door Aston Villa

Het Europese toernooi voor Ajax zit erop, nadat Aston Villa donderdagavond in eigen huis met 4-0 te sterk was in de achtste finale van de Conference League. Brian Brobbey zag het vanaf zijn eilandje, wachtend op aanvoer, moedeloos toe.

Brobbey was fit genoeg om te beginnen in Birmingham. En ook Josip Sutalo stond in de basis, terwijl de Kroatische verdediger inmiddels wordt vervloekt door de Amsterdamse fans. Hoe John van 't Schip nog steeds vrolijk Sutalo in het veld kan zetten, is voor velen een raadsel. Sutalo was een van de vijf verdedigers, met daar weer vier middenvelders voor.

Het eerste kwartier bestond uit ruzie maken tussen de gastheren uit Birmingham en de bezoekers uit Amsterdam. Scheidsrechter Orel Grinfeeld uit Israël deelde in no-time drie gele kaarten uit, waarvan één voor Sivert Mannsverk van Ajax.

Brobisland

Ondertussen stond Brobbey daar moederziel alleen, in de punt van de aanval. Op een eiland, alleen bewoond door Brobbey zelf, terwijl zijn medespelers met hand en tand aan het verdedigen waren. Vanaf het eiland zag Brobbey hoe de spits van de tegenpartij, Ollie Watkins, wél wist te scoren. De Engelsman kopte in de 25e minuut een corner binnen. Alleen die hoekschop was al meer aanvoer dan Brobbey tot dan toe had gehad.

De 1-0 van Ollie Watkins:

Diezelfde Watkins raakte even daarvoor geblesseerd na een charge op Diant Ramaj, kon vervolgens toch nog even door (en scoorde), maar moest zich in de eerste helft toch nog laten wisselen. De 20-jarige Jhon Duran kwam voor hem in het veld. Bij Ajax kwam Chuba Akpom noodgedwongen in het veld voor Ahmetcan Kaplan, die ook geblesseerd raakte. Een extra spits naast Brobbey, dus.

Het inbrengen van Akpom leverde vlak voor rust onverhoopt een grote kans op. De Engelsman zette goed door en kon de bal op de achterlijn terugleggen op Brobbey. De spits moest snel uithalen met zijn linker, wat niet voldoende lukte. Maar Brobbeast had in ieder geval iemand naast hem op het eiland met Akpom. Nu nog zorgen dat die ballen daar kwamen.

De kans voor Brobbey:

Onmogelijke opgave

In de 55e minuut gooide Henderson de bal eens over de Villa-verdediging heen. Brobbey kwam van zijn eiland af, maar werd er direct weer door Diego Carlos terug opgeduwd. Na precies een uur spelen kwam Aston Villa op een 2-0 voorsprong, via Leon Bailey. Het maakte de opgave om te stunten op Villa Park nagenoeg onmogelijk.

Het gaf trainer Van 't Schip in ieder geval reden om te wisselen en het gat tussen Brobbey en Akpom en de rest van het team te verkleinen. Maar voordat hij de kans kreeg om een aanvallende wissel te doen, kreeg Mannsverk zijn tweede gele kaart. Anton Gaaei mocht daardoor zijn opwachting maken: de geblesseerde Sutalo ging eraf.

De tweede gele kaart voor Mannsverk:

Blessuregolf

Na Kaplan en Sutalo raakte ook Devyne Rensch geblesseerd. Zo kwam Henderson nu centraal achterin te spelen naast Jorrel Hato, die nog altijd geen minuut miste dit seizoen. Terwijl Ajax nog met negen man speelde - de vervanger van Rensch moest er nog inkomen - besloot Moussa Diaby de vierde voor Villa maar binnen te schieten.

En ondertussen stond Brobbey daar - goed, met Akpom - met zijn hoofd gebogen tussen de verdedigers van Villa. De opstelling met één aanvaller was noodzakelijk om de verdediging beter neer te zetten, zo zei hij pas zelf. Hij snapte de gedachte van trainer Van 't Schip wel om met vijf verdedigers te spelen. Tegen grote clubs blijkt het niet te werken. Brobbey zal vanavond dromen over de terugkeer van Steven Bergwijn en Steven Berghuis. En dromen over betere tijden voor zijn Ajax.