Ireen Wüst over haar olympische optreden van 24 seconden: 'Voelde weer hoe groots de Spelen zijn'

Ireen Wüst mocht donderdag in Marseille een stukje meelopen in de fakkelestafette met de olympische vlam. Een grote eer voor de oud-schaatsster.

"Het was een bijzondere ervaring, ook al heb ik maar ongeveer 24 seconden de fakkel in mijn handen gehad", vertelt ze aan het ANP. "Het was een grote eer."

Wüst liep namens Nederland mee in een groep van 28 olympiërs. Zij waren uitgenodigd om tijdens het evenement ook de Dag van Europa te vieren. De 38-jarige olympisch kampioene genoot ervan om weer onderdeel te zijn van de Spelen. "Ik heb weer heel veel andere sporters mogen ontmoeten en mooie verhalen kunnen delen. En dan ook nog die vlam dragen."

Groot spektakel

Het evenement werd groots aangepakt in Marseille. "Ik was er woensdag ook bij toen die zeilboot met de olympische vlam de haven kwam binnenvaren. Toen voelde ik ook weer hoe groots de Spelen zijn. Het gaat weer beginnen." Er kwamen veel mensen af op het spektakel. "Het was voortdurend joelen en juichen langs de kant."

Streng beveiligd

Er was sprake van strenge beveiliging in Frankrijk, zegt Wüst. "Die was enorm. Ik heb me geen moment onveilig gevoeld. Wij werden aan weerszijden continu door tien bewapende mensen van de gendarme begeleid. Ook dat was groots."

In Frankrijk wordt er serieus rekening gehouden met terreurdreiging rondom de Olympische Spelen, die op 26 juli van start gaan in Parijs.

