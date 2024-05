Stuntelende Tadej Pogacar blijft uit de problemen in gravelrit: 'Ik ben blij dat deze etappe voorbij is'

Rozetruidrager Tadej Pogacar zag Pelayo Sanchez winnen in de zesde etappe van de Ronde van Italië. De Sloveen kwam zelf geen moment in de problemen op de onverharde stroken, maar is toch blij dat de rit erop zit. Bovendien had hij zijn trui best weg willen geven.

"Voor ons was het perfect als ze vooruit zouden blijven", vertelde Pogacar na afloop van de zesde etappe. "We wilden niet al te veel energie verspillen, dus we waren blij met de ontsnapping. Plapp (vluchter Luke Plapp, red.) had zelfs van mij de roze trui mogen pakken, dat was ook prima geweest. Maar INEOS-Grenadiers heeft flink tempo gereden op de gravelstroken en op de slotklim, waardoor het verschil nog klein werd."

"Voor mij was het een goede etappe", gaat de Sloveen verder. "Het was leuk om weer op gravel te rijden, maar ik geef toch de voorkeur aan Strade Bianche. Ik ben wel blij dat deze etappe voorbij is en dat we hem kunnen afvinken."

Pogacar op zoek naar goede gevoel op de tijdritfiets

Vrijdag wachten de klassementsrenners een nieuwe test in de tijdrit van 40,6 kilometer. "Ik hoop morgen op een goede dag. Het parcours is zeker interessant, met die lastige klim op het einde", is Pogacar van mening. Of de leider van het algemeen klassement de tijdrit wil winnen? "Nee, ik wil me gewoon goed voelen op de fiets, dat ik kan pushen zoals op de wegfiets. Naar dat gevoel ben ik op zoek. We zien wel wat voor resultaat dat oplevert."

Stuntelende Pogacar

Na de rit over 180 kilometer moest de Sloveen zich ook nog melden voor de nodige plichtplegingen. Pogacar bezit de roze en blauwe (berg)trui. Nadat het podium beklom voor die laatste trui wilde hij een bosje bloemen naar het publiek gooien, alleen dat ging hopeloos mis. Pogacar mikte tegen het podium en dus belandde het bosje bloemen voor een aantal fotografen.