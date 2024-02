Cambuur-spits Robert Uldrikis snapt niets van 'UFC-actie' Jasper Cillessen: 'Ik was in shock'

Roberts Uldrikis scoorde in de halve finale van de KNVB Beker voor Cambuur, maar toch werd het een vervelende avond. Hij verloor met zijn ploeg van NEC en moest het doelpunt ook nog eens bekopen met een flinke bult op zijn hoofd door de botsing met Jasper Cillessen. De spits was na afloop verbaasd over de actie van NEC-keeper.

"Het voelde alsof ik in de UFC zat", zei de spits na afloop tegen ESPN. "Een soort Jorge Masvidal. Ik was in shock, de keeper kwam uit met zijn knie vooruit." Uldrikis liep eerst nog juichend weg: "Ik was blij, maar voelde ineens de pijn aan mijn hoofd. Ik kon niet juichen, want ik moest eerst afwachten of het serieus was."

N.E.C. kwam al dicht bij, maar het is SC Cambuur dat als eerste toeslaat via Roberts Uldriķis! 🇱🇻💥#camnec — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2024

Cambuur kon de voorsprong niet vasthouden en verloor uiteindelijk na verlenging met 1-2 van NEC. De club loopt daarmee de eerste bekerfinale in de geschiedenis mis. Uldrikis vond dat Cambuur zich toch had laten zien: "We hebben heel goed gespeeld. Veel op de lange bal, maar dat was ook het plan. Helaas hebben we uiteindelijk niets aan mijn doelpunt."