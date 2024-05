Pelayo Sanchez wint spectaculaire gravelrit in Giro voor Julian Alaphilippe

Pelayo Sanchez heeft de zesde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Van start tot finish lag het tempo in deze gravelrit ontzettend hoog en was de strijd om de vlucht hevig. Opnieuw volgde er een razend spannende finale waar de kopgroep knap stand wist te houden. Sanchez won in de straten van Rapolano Terme de sprint van medevluchters Julian Alaphilippe en Luke Plapp.

De etappe van donderdag stond in het teken van Wouter Weylandt. Exact dertien jaar geleden kwam de Belgische renner op verschrikkelijke wijze om het leven in de Ronde van Italië. Tijdens de derde etappe van de Giro van 2011 verslikte hij zich in de afdaling van de Passo del Bocco met alle gevolgen van dien. De Belg leeft na dertien jaar gelukkig nog altijd voort in het peloton, zo werd duidelijk met alle berichten op sociale media.

Strijd om de vlucht van de dag

Op voorhand was dit een etappe bij uitstek voor de aanvallers. Dat werd direct duidelijk vanaf de start, waar de demarrages elkaar in hoog tempo opvolgden. Veel renners mengden zich in de strijd om de vlucht van de dag. Af en toe konden er een aantal renners wegblijven, maar vrij snel werden zij weer ingerekend door het heel hard rijdende peloton.

Na 80 kilometer volle bak koersen kon een groepje vluchters op de eerste beklimming van de dag wegrijden. Er vond iets later opnieuw een schifting plaats waardoor een select aantal renners vooruit kon blijven met: Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Filippo Fiorelli (VF Group Bardiani-CSF Faizanè), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar Team), Luke Plapp (Jayco AlUla), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) en Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale).

Profiel van de zesde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Plapp virtueel in het roze, Groves pakt punten

De aanwezigheid van Groves was vrij opvallend in de vlucht. Normaal gesproken zou je de Australische sprinter niet aan kop van de wedstrijd verwachten. Alleen had Groves vooral als doel om zich te mengen in de strijd om de paarse trui. En dat deed hij door bij de eerste tussensprint de volle buiten te pakken, voor Fiorelli. Hierdoor komt hij weer enigszins in de buurt van de leider Jonathan Milan in het puntenklassement. Ondertussen groeide de voorsprong van de kopgroep naar iets meer dan drie minuten. Hierdoor reed Plapp, die op 2 minuten en 33 seconden achterstand staat, enige tijd virtueel in het roze.

Gravelstroken

Op vijftig kilometer van de finish in Rapolano moesten de renners voor het eerst stofhappen op de eerste gravelstrook. Met Alaphilippe, winnaar van Strade Bianche, zat er iemand in de kopgroep die goed uit de voeten kan op dit terrein. De Fransman ging samen met Sanchez in de achtervolging op Plapp die op de tweede strook versnelde uit de groep, omdat het niet hard genoeg ging.

INEOS Grenadiers nam - met onder andere een sterke Thymen Arensman - in het peloton het heft in handen voor kopman Geraint Thomas, waardoor de voorsprong langzaam kleiner werd. Op hetzelfde moment moesten een aantal klassementsrenners van de fiets stappen. Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike), Daniel Felipe Martínez (BORA-hansgrohe) en Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) stonden even naast de fiets en moesten de achtervolging inzetten. Maar zij konden alle drie zonder grote problemen terugkeren.

Spannende finale

Met twintig kilometer te gaan had de kopgroep nog steeds meer dan twee minuten voorsprong op het peloton, waar de mannen van Geraint Thomas het tempo bepaalden. De snelheid ging op de laatste onverharde strook duidelijk weer omhoog waardoor het peloton steeds dichterbij kwam. In de kopgroep schatte Sanchez een rotonde volledig verkeerd, waardoor hij maar ook Alaphilippe stil komen te staan. Plapp vervolgde zijn weg, maar niet veel later was de vlucht weer samen.

Serre di Rapolano

Bij de voet van de Serre di Rapolano was de voorsprong van de kopgroep geslonken tot 40 seconden. Sanchez en Alaphilippe wisselden de demarrages af, maar Plapp kon iedere keer knap terugkomen. Hierdoor kwam het drietal samen op de top van de slotklim. In het peloton kwam er een aanval van Romain Bardet, waar de andere klassementsrenners makkelijk op konden reageren.

Sanchez sprint naar de zege in Rapolano Terme

De kopgroep reed met twintig seconden onder het rode vod door. Sanchez koos het wiel van Alaphilippe en klopte de Fransman in de sprint. Zo pakte de renner van Movistar zijn eerste etappeoverwinning in een grote ronde. Alaphilippe en Plapp komen na hun succesvolle vlucht niet verder dan de tweede en derde plaats.

Belangrijk tweeluik voor de klassementsrenners

De eerste week van de Ronde van Italië zit er bijna op. In het openingsweekend verraste Jhonatan Narváez door in de eerste etappe Tadej Pogacar te verslaan in Turijn. Maar de volgende dag herstelde Pogacar de orde door solo aan te komen op de Santuario di Oropa, en de concurrentie het nakijken te geven. Vervolgens was de beurt aan de sprinters waar Tim Merlier en Jonathan Milan allebei een overwinning konden bijschrijven. De etappe van woensdag leek wederom een prooi voor de snelle mannen te worden, ware het niet dat Benjamin Thomas vanuit de vlucht de sprintersploegen te snel af was.

Na de gravelrit van donderdag breken twee belangrijke ritten aan voor de strijd om het roze. In de zevende etappe op vrijdag wacht een cruciale tijdrit van 40,6 kilometer, wat ongetwijfeld gaat zorgen voor verschuivingen in het algemeen klassement. Zaterdag volgt een zware bergetappe met de finish op de Prati di Tivo. De slotklim van eerste categorie bedraagt 14,6 kilometer aan 7%. Tot slot wacht het peloton voor de rustdag nog één vlakke etappe, die op het lijf lijkt te zijn geschreven voor de sprinters.

Daguitslag etappe 6

Pelayo Sanchez Movistar Team 4:01:08 Julian Alaphilippe Soudal Quick-Step zt. Luke Plapp Team Jayco AlUla +0:01 Andrea Piccolo EF Education - EasyPost +0:24 Jhonatan Narváez INEOS Grenadiers +0:29 Luka Mezgec Team Jayco AlUla zt. Quinten Hermans Alpecin - Deceuninck zt. Nick Schultz Israel - Premier Tech zt. Daniel Felipe Martínez BORA - hansgrohe zt. Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team zt. Thymen Arensman INEOS Grenadiers +0:29

Algemeen klassement na etappe 6

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 23:20:52 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +0:46 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +0:47 Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike +0:55 Einer Rubio Movistar Team +0:56 Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team +1:07 Juan Pedro López Lidl - Trek +1:11 Jan Hirt Soudal Quick-Step +1:13 Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team +1:26 Esteban Chaves EF Education - EasyPost zt.