Clubs uit Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie slachtoffer van oplichting door voetballer (26)

Voetbalclubs uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en diverse buitenlandse competities zijn de afgelopen maanden slachtoffer geworden van oplichting. Een of meerdere personen doen zich voor als directieleden van andere voetbalclubs en vragen om geld rondom transfers van spelers.

De schuldige is volgens de Telegraaf een 26-jarige voetballer met een dubbele nationaliteit die speelde bij de jeugd van Sparta, Roda en een Zweedse club. Hij zou zich hebben voorgedaan als directielid van voetbalclubs om te onderhandelen over de aankoop van spelers. Hij vroeg dan steeds voorschotten. Voor een medische keuring, een gage voor een zaakwaarnemer of ’belasting’ voor een voetbalbond.

2500 tot tienduizenden euro's

De KNVB heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. "We nemen de zaak zeer serieus. Vanwege doodsbedreigingen die er zijn geuit en het internationale karakter”, zegt bestuurssecretaris Mark Boetekees van de KNVB tegen de Telegraaf. Clubs zijn ingelicht en gevraagd om alert te zijn. Er is door meerdere gedupeerden aangifte gedaan bij de politie. "Maar wij hebben nu als KNVB de landelijke eenheid van de politie ingelicht om de zaak naar een hoger niveau te tillen.” Het zou gaan om betalingen van 2500 tot enkele tienduizenden euro’s per gedupeerde, bevestigt ook de bond.

'We pakken alles van je af'

De Nederlandse krant heeft ook opgenomen gesprekken gehoord van zaakwaarnemers die met de dood werden bedreigd als ze niet meewerkten met de oplichter. "We hebben je paspoortgegevens en zullen je vinden. We pakken alles van je af. Mij vind je nooit", zegt een man in het Engels tegen een van de zaakwaarnemers.

'Het zag er professioneel uit'

Een directielid van een club uit de KKD werd ook slachtoffer. Hij hoefde zelf niks te bepalen, maar zijn identiteit werd misbruikt. Een Belgische zaakwaarnemer belde hem op om om opheldering te vragen rondom een transfer van een speler. Die zaakwaarnemer had al een bedrag betaald voor een medische keuring. "Ik wist niet waar het over ging. Toen bleek dat iemand zich als mij had voorgedaan om een speler te kopen. Ik kreeg een contractvoorstel onder ogen met mijn naam eronder en het logo van onze club. Het zag er erg professioneel uit."