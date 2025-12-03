De Nederlandse enclave op Curaçao, onder leiding van Dick Advocaat en Cor Pot, heeft een historische prestatie geleverd door zich te kwalificeren voor het WK. Cor Pot, jarenlang de trouwe assistent van Advocaat, kreeg plotseling de verantwoordelijkheid tijdens de allesbeslissende wedstrijd tegen Jamaica. Ondanks de immense druk op het kleinste voetbaleiland ter wereld, slaagde Curaçao erin om zich te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Curaçao schreef op 18 november 2025 geschiedenis door zich voor het eerst te kwalificeren voor het WK voetbal. In een cruciaal duel tegen Jamaica was een gelijkspel voldoende. "Ik stond vrij rustig langs de zijlijn, maar iedereen was natuurlijk helemaal in extase. Iedereen rolde, dook en sprong over elkaar heen van blijdschap. Ik was natuurlijk ook blij, maar ik ben altijd wel rustig", blikt Pot in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine terug op die historische avond.

Afwezigheid van Advocaat

Dick Advocaat was opmerkelijk genoeg afwezig tijdens het kwalificatieduel vanwege familieomstandigheden. Hij verliet het trainingskamp in Kingston plotseling om terug te keren naar Nederland. Later lichtte hij toe dat het goed gaat met zijn familie en dat hij mogelijk iets overhaast had gehandeld. "Dat zou ik ook gedaan hebben. Het had ook fout kunnen aflopen, maar gelukkig viel het allemaal mee met zijn vrouw."

Voor Pot, inmiddels 74 jaar oud, was de afwezigheid van de 78-jarige Advocaat een bijzondere ervaring. Het duo werkt al meer dan tien jaar samen. "Dat was een heel rare gewaarwording", vertelt de Rotterdammer, die zich zeer bewust was van de druk. "Niemand realiseert zich dat de druk wel écht op mij lag. Stel je voor dat je die wedstrijd wél verliest... Ik realiseerde me wel: als het niet goed gaat, dan komt het wel naar mij terecht. Dick vond van niet, maar dat is makkelijk gezegd als je zo ver weg bent."

Chaos omgezet in succes

Advocaat stond aanvankelijk niet te springen om het bondscoachschap van Curaçao in september 2023. De voetbalbond verkeerde in een crisis en stond onder toezicht van de FIFA. "Het was een chaos. Spelers, hotels en vliegreizen werden niet meer betaald. We hebben toen gezegd: we doen het, maar eerst moet alles financieel geregeld zijn."

Na een half jaar was de situatie eindelijk op orde en ging Advocaat akkoord. "Vanaf dat moment zijn we weer in gesprek gegaan en toen zei Dick: we gaan het doen, maar dan wil ik wel dokter Casper van Eijk, Kees Jansma en Cor Pot mee. Dick kreeg toen een behoorlijk bedrag, want hij is natuurlijk een grote jongen in de voetballerij, maar dat heeft hij gewoon door vieren gedeeld. Daarom hebben we allemaal hetzelfde salaris", verklapt Pot. Hij onthult ook dat het team een mooie premie kreeg. "De helft moet nog naar de belasting... Maar dat is ook weer niet zo'n groot probleem", zegt hij lachend.

De kracht van Curaçao

Vanaf het begin heeft Pot grote waardering gehad voor de mentaliteit van de Curaçaose spelers. "De bereidheid om alles eruit te halen wat erin zit. Het is zo'n ongelooflijk vechtteam, ze geven nooit op", vertelt Pot. "Een minuut voor de wedstrijd staat de muziek nog keihard aan, maar op het moment dat ze het veld opgaan dan vechten ze écht voor hun land. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, want dat kennen wij niet in Nederland. Ze zijn zó trots dat zij uit mogen komen voor de nationale ploeg van Curaçao, dat zit in hun hart."

Nationale en internationale reacties

Pot merkte dat de kwalificatie niet onopgemerkt bleef in Nederland. Hij ontving talloze felicitaties, waaronder berichten van bekende namen zoals Ronald Koeman, Maurice Steijn en Robin van Persie. "Ik vond het mooi dat ik zoveel berichtjes kreeg van mensen waar ik het eigenlijk niet van verwachtte", vertelt hij. "Ik noem nu deze drie namen, maar het zijn er nog zoveel meer..."

Geen hoogtepunt, maar wél een prachtige prestatie

Hoewel Curaçao zich als kleinste land ooit heeft gekwalificeerd voor het WK, beschouwt Pot dit niet als het hoogtepunt van zijn carrière. "Dat is Rusland", zegt hij resoluut. "We werden voor het eerst in 25 jaar kampioen met Zenit Sint-Petersburg, wonnen de Supercup, UEFA Cup én later ook nog eens de Europese SuperCup tegen Manchester United. Dat vind ik toch wel een betere prestatie dan wat we nu hebben gedaan, wat ook een hele goede prestatie is."

Pot kijkt met veel plezier terug op die festiviteiten. "Dat was gigantisch. We werden kampioen in Moskou en werden toen onder begeleiding van militaire vliegtuigen naar Sint-Petersburg gebracht. Daar werden we met rode lopers door de burgemeester van Sint-Petersburg ontvangen en toen zijn we met een bus naar het stadion gereden. Dat is zo'n kilometertje of vijftien. Nou, ik denk dat er wel honderdduizenden mensen ons begroetten. Dat was echt geweldig," sluit Pot af.

WK-loting

Vrijdagavond 5 december start om 18.00 uur de loting van de groepsfase van het WK in Washington. Ook Nederland krijgt dan de tegenstanders te horen, plus de speelsteden waarin zij zullen moeten spelen.