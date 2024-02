Daniele De Rossi met opmerkelijke analyse over Feyenoord: 'Flanken zijn erg goed'

AS Roma reisde woensdagavond af naar Rotterdam voor de tussenronde van de Europa League tegen Feyenoord. Daniele De Rossi, de kersverse trainer van de Romeinen, nam in De Kuip plaats voor de persconferentie. Hij sprak onder andere over zijn aanpak, het spel van Feyenoord en een eventuele ontmoeting met Santiago Giménez.

Het is voor De Rossi zijn debuut als trainer in een Europese competitie, hij kijkt dan ook erg uit naar de wedstrijd in De Kuip. "Ik heb veel Europese avonden meegemaakt een tijd geleden, ik ben blij om weer op dit niveau actief te zijn. Ik wil morgen mijn enthousiasme en energie gebruiken voor de wedstrijd. Ik heb de eerdere wedstrijden tussen Feyenoord en AS Roma gezien, het zijn altijd grote wedstrijden met een mooie sfeer in het stadion. We willen allebei mooi voetbal spelen."

Over een groot verschil met het Roma onder Mourinho wil hij niet spreken, ondanks de betere resultaten die hij tot nog toe heeft behaald met AS Roma. "Ik kan niet zeggen hoe ik anders ben, elke trainer brengt iets van zichzelf mee. Ik heb het AS Roma van Mourinho gezien, maar wat we morgen gaan zien zal niet heel veel anders zijn. Hij heeft ook veel meegebracht en wat hij in Europa heeft laten zien, is geweldig natuurlijk. Daar kunnen we alleen maar respect voor hebben. Ik ben een nieuw proces gestart en dat heeft ook weer tijd nodig."

Blik op Feyenoord

In aanloop naar de wedstrijd van donderdag heeft hij Feyenoord goed bekeken en is hij onder de indruk van de Rotterdamse club. "Het is een team dat ik goed heb moeten bestuderen afgelopen week. Ik heb ze gezien en ik zie dat ze mooi willen voetballen. Hun speelstijl is erg interessant met veel kwaliteiten op de vleugels, daar is Feyenoord erg goed. Ik heb veel respect voor de manier waarop zij spelen, ik weet zeker dat het een mooie wedstrijd gaat worden."

Giménez

Santiago Giménez is nog steeds een twijfelgeval aan de kant van Feyenoord. Voor De Rossi maakt het geen verschil of hij de Mexicaan speelt of niet. Ondanks dat hij het merendeel van de goals van Feyenoord op zijn conto heeft. "Nee, ik weet dat hij een goede speler is en dat hij bepaalde uitzonderlijke kwaliteiten heeft. Dat weten we en die zijn geanalyseerd. Als hij zal spelen dan weet ik wat er gaat komen. Dus ook als hij pas later in de wedstrijd in het veld komt, dan weten we ook wat gaat komen en wat we daar aan moeten doen. We moeten gewoon altijd rekening houden met hem."

Geen uitsupporters

De Rossi blikte ook alvast vooruit op de return in Rome, waar wederom geen uitsupporters van Feyenoord welkom zijn, dat betreurt hij. "Het is erg jammer dat er geen uitsupporters bij zijn. Wij willen ze kunnen horen in het stadion, het doet wat af aan de sfeer. Ik vind het ook erg jammer voor de supporters voor Feyenoord, want je wil hun ook een mooie wedstrijd in het buitenland gunnen. Je wil als supporter je club achterna in Europa."