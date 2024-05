'Dat hebben we goed gedaan': Teun Koopmeiners over tactiek die Atalanta hanteerde om Leverkusen te breken

Teun Koopmeiners schreef woensdagavond geschiedenis met Atalanta Bergamo. Voor het eerst in de clubgeschiedenis won het een Europese prijs. De Italiaanse subtopper moest niet zomaar afrekenen met een club. Er moest gewonnen van Bayer Leverkusen, dat al 51 wedstrijden ongeslagen was. Atalanta Bergamo stapte echter als winnaar van het veld: 3-0.

Atalanta wist dat er een speciale tactiek moest worden gehanteerd om te kunnen winnen van Leverkusen. Koopmeiners gaf na afloop een tactische analyse: "Onze aanpak was om ze zo snel mogelijk onder druk te zetten op het middenveld. Ze hebben hele goede spelers, helemaal in de as van het veld en ze spelen het hele seizoen al goed voetbal. Ook die buitenspelers zijn heel snel, dus we wisten dat we ze niet in hun ritme moesten laten komen. Dat hebben we goed gedaan."

Motivatie door verliezen Coppa Italia

Waar Bayer Leverkusen onlangs het kampioenschap binnenhaalde, had Atalanta juist een klap om te verwerken. Het verliezen van de Italiaanse beker werkte juist als motivatie, erkent de Nederlandse middenvelder. "Het verliezen van de Coppa Italia was moeilijk, maar we konden niet twee finales op rij verliezen, dus we waren heel gemotiveerd. Het was heel lastig, want Leverkusen heeft het hele seizoen laten zien dat ze geweldig zijn", aldus Koopmeiners.

Eerste bekerwinst sinds 1964

Atalanta won niet alleen voor het eerst een Europees toernooi. Het was ook voor het eerst sinds 1964 dat de Italiaanse subtopper een beker in ontvangst mocht nemen. Koopmeiners komt woorden te kort. Hij gunt het iedereen binnen de club. "Gelukkig hebben we geschiedenis geschreven. Het is geweldig voor iedereen. Voor de spelers, de trainer en de fans."

Teun Koopmeiners vierde feest met de supporters na de winst in de Europa League-finale. ©Pro Shots.

Toekomst Koopmeiners bij Atalanta

Koopmeiners maakte het afgelopen seizoen een indrukwekkende ontwikkeling door. In 49 wedstrijden maakte hij vijftien doelpunten en gaf hij zeven assists. De afgelopen maanden wordt zijn naam steeds vaker genoemd in de absolute top. Zo heeft onder meer Juventus interesse. Koopmeiners gaf geen kick. "De toekomst? Vandaag denk ik alleen aan Atalanta", besloot de middenvelder, die zich maandag moet melden bij het Nederlands elftal.