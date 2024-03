'Dat heeft hij niet goed gedaan': Kees Kwakman verklaart breuk tussen Jan Smit en FC Volendam

FC Volendam lijkt hard op weg naar de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg staat na een behoorlijk onrustig seizoen laatste in de Eredivisie en het gat naar de veilige plekken is met nog acht duels te gaan acht punten. Volgens Kees Kwakman zijn de matige selectie en bestuurlijke chaos de reden voor de aanstaande degradatie.

"Na Fortuna (28 januari, 0-1, red.) dacht ik: oeh…. als dit de thuiswedstrijden gaan worden, waar Volendam punten moet pakken, dan gaan we het niet redden. En helaas zijn eigenlijk alle thuiswedstrijden daarna zo verlopen", blikt hij terug in de podcast De Eerste de Beste. "Kwaliteit van de ploeg is niet goed genoeg, maar je mag ook meer verwachten van de staf. Wat hebben ze nog te verliezen? Knal erop en dan zien we het wel."

Met 26 goals in evenveel wedstrijden en 67 tegentreffers gaat het aan beide kanten van de bal mis bij Volendam. "Selectie is samengesteld met een budget van heb ik jou daar. Ik heb al een paar keer gezegd dat je als technisch directeur jezelf daarvoor moet schamen", vindt Kwakman, die wel medelijden heeft met de spelers. "Ze doen echt wel hun best, maar de kwaliteit is er niet. Gasten hebben intern echt wel wat meegemaakt, dat heeft invloed gehad op de spelersgroep."

Jan Smit komt niet meer in stadion FC Volendam: 'Mijn zoon zit nu op mijn plek' Jan Smit heeft aangegeven niet meer in het stadion van FC Volendam te komen, nadat hij is ontslagen als voorzitter van de club. Hij voelt zich 'persona non grata'.

Vertrek Jan Smit

Daarmee doelt hij natuurlijk op het vertrek van voorzitter Jan Smit en Team Jonk, wat allemaal niet zo netjes verliep. Waar het dorp eerst de kant van Smit en Team Jonk koos, staan ze nu toch wat meer achter het bestuur, merkt Kwakman. "Iedereen denkt natuurlijk: hoe kan je Jan Smit wegsturen? Zo’n boegbeeld van de club. Iedereen vindt nog dat hij erbij hoort. Als commerciële man, als ambassadeur, als fan moet hij natuurlijk voor de club behouden blijven."

Dat wilde iedereen ook, volgens de analist van ESPN. "Alleen hij heeft gewoon een verkeerde afslag genomen; hij is voorzitter geworden. Dat heeft hij niet goed gedaan. Hij is degene die verantwoordelijk is geweest en die verantwoording kon hij niet aan, want hij liet iedereen zijn gang gaan. En dat liep volledig uit de klauwen", herinnert Kwakman.

De manier van omgaan met mensen binnen de club was ook niet goed volgens Kwakman. Spelers, bestuurders en vrijwilligers. "Niet een keer, maar de afgelopen jaren is dat een soort rode draad geworden", zegt hij. Ook werden er dingen achtergehouden en werd er niet meer gecommuniceerd. "Dan moet er op een gegeven moment ingegrepen worden en dat heeft de rvc gedaan. Maar die waren ook schuldig; zij lieten het veel te lang doorsudderen", vindt Kwakman. De rvc wachtte zo lang omdat Jan Smit een boegbeeld is van de club.

Kees Kwakman als analist van ESPN. © Pro Shots

Terugkeer?

Toch ziet Kwakman de zanger nog terugkeren bij 'zijn' Volendam, al heeft dat wel tijd nodig. "Hij heeft ook echt wel een oranje hart."