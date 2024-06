Waarom de laatste groepswedstrijden op het EK op dezelfde tijd worden gespeeld

Het is weer even wennen na zoveel voetbal de afgelopen dagen. Vanaf zondag 23 juni is er geen enkele dag meer dat er drie EK-wedstrijden worden gespeeld. Wel twee en zelfs vier wedstrijden op een dag. Maar wat wel opvalt: veel wedstrijden beginnen tegelijkertijd.

De laatste groepswedstrijden op het EK voetbal leveren hoe dan ook spanning op. Wie gaat er door? Welk land wordt uitgeschakeld? En in welke achtste finale komen de landen terecht. Dat wordt allemaal van zondag tot en met woensdag op het EK beslist.

Wedstrijden op dezelfde tijd

Op zondag 23 juni is het de beurt aan Groep A om de definitieve beslissing te leveren. Vanaf 21.00 uur worden Zwitserland - Duitsland en Schotland - Hongarije op dezelfde tijd gespeeld. Dit om competitievervalsing tegen te gaan. Dat gebeurde in het verleden namelijk regelmatig, toen wedstrijden nog achter elkaar werden gespeeld in plaats van tegelijkertijd.

Dit is waarom Schotland - Hongarije heel belangrijk is voor het Nederlands elftal op het EK De laatste speelronde van de groepsfase op het EK gaat zondag beginnen. De komende dagen gaan de beslissingen vallen en wordt duidelijk welke landen naar de knock-outfase gaan. Groep A is zondagavond als eerste aan de beurt en het Nederlands elftal zal met extra interesse naar het duel tussen Schotland en Hongarije kijken.

Beruchte wedstrijd

In 1982 ging het vreselijk mis op het WK in Spanje. Daar werden de laatste groepswedstrijden op andere tijdstippen gespeeld. In groep B ging het toen mis. Algerije won met 3-2 van Chili en pas een dag later stonden West-Duitsland en Oostenrijk pas tegen elkaar. Oostenrijk wist door de uitslag van Algerije - Chili in hun groep dat het met een kleine nederlaag door zou gaan naar de volgende ronde. Het doelsaldo was namelijk in het voordeel van Oostenrijk, dat op punten al gelijk stond met Algerije. Duitsland was met een overwinning óók geplaatst voor de volgende ronde.

De Schande van Gijon

Wat volgde was een wedstrijd die later omgedoopt zou worden tot 'De Schande van Gijón' (de Spaanse stad waar West-Duitsland - Oostenrijk gespeeld werd). Duitsland kwam binnen tien minuten 1-0 voor en vervolgens vonden beide ploegen het welletjes. Met die stand gingen beide landen, ten koste van Algerije, door naar de volgende ronde. Na die snelle goal staken de spelers van beide landen het niet onder stoelen of banken: 1-0 zou de eindstand worden. Ongegeneerd speelden de voetballers naar elkaar over.

TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Schotland - Hongarije, dé finale van Poule A In Poule A maken Duitsland en Zwitserland zondag uit wie er als groepshoofd doorstroomt naar de volgende ronde, maar Schotland - Hongarije wordt misschien wel dé wedstrijd van de avond. Waarom dat zo is en waar de wedstrijd wordt uitgezonden, lees je hieronder.

Hongarije - Schotland en Zwitserland - Duitsland

De FIFA greep in en vanaf het WK van 1986 werden alle laatste groepswedstrijden tegelijkertijd afgewerkt. Dit om zo'n vooraf bepaalde uitslag in de toekomst te voorkomen. De UEFA volgde de regel van de FIFA en stelde vanaf het EK van 1984 dezelfde aftraptijd in. Dat is ook waarom dit EK voetbal alle laatste duels op dezelfde tijd zijn. Zo zijn Hongarije - Schotland en Zwitserland - Duitsland zondag aan de beurt.

Nederland - Oostenrijk

Dinsdag 25 juni is het de dag van Nederland weer op het EK. Dan wacht de wedstrijd tegen Oostenrijk om 18.00 uur. Tegelijkertijd is dan de andere wedstrijd in Groep D: Frankrijk - Polen. Op diezelfde dag, maar dan om 21.00 uur, is ook de aftrap bij beide wedstrijden in Groep C: Denemarken - Servië en Engeland - Slovenië.

TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Zwitserland - Duitsland, de koplopers in poule A De laatste groepsronde gaat zondagavond alweer van start. Dan komen de landen uit poule A in actie, met onder meer Duitsland tegen Zwitserland. Dat kan een episch gevecht om de eerste plaats worden, maar er ligt ook een ander scenario op de loer.

Geen wedstrijd om 15.00 uur

Georgië - Tsjechië was, zonder dat je er misschien bij stilstond, de laatste wedstrijd op het dit EK voetbal die om 15.00 uur begon. Vanaf de laatste groepsduels tot aan de finale worden alle wedstrijden niet vroeger dan 18.00 uur afgetrapt. Dit omdat de UEFA dan verzekerd is dat er meer mensen kunnen en zullen kijken naar die wedstrijden. Om 15.00 uur zijn er immers veel voetbalfans aan het werk of aan de studie/op school.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep F | Portugal al groepswinnaar, Turkije, Georgië en Tsjechië moeten nog aan de bak Wie dacht dat de huilbui van Cristiano Ronaldo na de uitschakeling op het WK van 2022 zijn laatste actie in het Portugese elftal zou zijn, zat er goed naast. De superster is ook op 39-jarige leeftijd van de partij op het EK en hoopt er in Groep F op los te scoren. Hij komt in Duitsland een verrassende EK-debutant tegen.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.