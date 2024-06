Zaterdag is de laatste middagwedstrijd: EK voetbal wordt een avondlijk gebeuren

Zaterdag om 15.00 uur begint de EK-wedstrijd tussen Georgië en Tsjechië. Voor wie de middag een prachtig moment vindt voor duels op Euro 2024 is er slecht nieuws: dit is de laatste matinee. Vanaf zondag wordt het EK een avondlijke happening.

Op deze tweede zaterdag van het toernooi wordt de tweede speelronde van de groepsfase afgesloten. Vanaf zondag begint de derde speelronde. Op zondag en maandag zijn er twee duels, die gelijktijdig beginnen, op prime time: 21.00 uur. Dinsdag en woensdag zijn er vier duels per dag, verdeeld over twee blokken met twee gelijktijdige interlands.

De achtste finales en kwartfinales worden om 18.00 uur en 21.00 uur gespeeld. De halve finales om 21.00 uur en de finale te Berlijn is ook om 21.00 uur. Er is geen troostfinale. Kortom: het is gedaan met EK-voetbal in de middag. Helaas voor degenen die in staat waren om ook in de middag een oogje te werpen op een scherm.

Middagwedstrijd

Er waren tot nu toe zes duels om 15.00 uur en dat waren zeker niet de minste potjes. Hongarije en Zwitserland serveerde samen vier goals, Kroatië en Albanië herhaalden dat, Nederland versloeg Polen in de middag. Bekijk hieronder het speelschema.

