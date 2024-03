De keerzijde van topsport: van opgezwollen enkels en voeten, tot kromme tenen en hersenschade

Topsporter zijn heeft veel voordelen. Zo verdient het vaak lekker en sta je in de belangstelling van de wereld. Maar er is ook een keerzijde van al het succes, iets dat aan de voorzijde op tv vaak niet te zien is. En dat is de slijtage die topsport met zich meebrengt. Van opgezwollen enkels en voeten, tot bevroren tenen en hersenschade.

Neem bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo. De Portugees maakte 21 jaar geleden zijn officiële debuut en heeft dus al heel wat te verduren gehad. Neem bijvoorbeeld zijn voeten. Op Instagram waren onlangs zijn voeten en tenen te zien. Die waren helemaal vervormd en opgezwollen van al die jaren topvoetbal.

Cristiano Ronaldo toont totaal geruïneerde voeten, fans reageren: 'Hij wordt zeker wakker met pijn' Cristiano Ronaldo heeft er inmiddels meer dan 1200 officiële wedstrijden opzitten. Desondanks toont de 39-jarige Portugees nog altijd zijn klasse, ook bij het Saoedische Al-Nassr. Toch lijkt het erop alsof het jarenlang aan de top staan zijn tol begint te eisen. Zeker als je de voeten van Cristiano Ronaldo bekijkt.

Ook enkels van voetballers gaan er vaak aan, weten zelfs de amateurs. Neymar had er ook last van op het WK van 2022 in Qatar. De Braziliaan kreeg een tik op zijn enkel in de openingswedstrijd tegen Servië. Na de wedstrijd was die opgezwollen. Neymar kon in de groepsfase uiteindelijk niet meer in actie komen. Hij plaatste na de wedstrijd tegen Servië deze foto op sociale media.

Misvormde en bevroren tenen

Ook basketballers hebben last van slijtage, en wel op een hele bijzondere manier. Zo heeft LeBron James na 21 jaar NBA flink misvormde tenen. Dat bleek uit een vakantiefoto die van hem werd gemaakt. Ook Darrell Armstrong, die 891 wedstrijden speelde in de NBA, heeft last van dezelfde aandoening. De huidige assistent-trainer van Dallas Mavericks heeft overlappende tenen en oud-speler Dirk Nowitzki noemde het eens 'dinosaurustenen'.

Verder is er natuurlijk ook de kans op bevroren tenen. Topsporters spelen niet alleen als de zon schijnt, maar ook als het ijskoud is. Daar had Adam Lallana in zijn tijd als speler van Liverpool ook last van. De middenvelder zijn tenen waren bevroren na een uitwedstrijd tegen Southampton in februari 2018.

Wielrenners

De grootste bikkels zijn natuurlijk wielrenners, die de meest afgrijslijke dingen meemaken als ze van hun fiets donderen. Van gebroken ledematen (vooral sleutelbenen en schouders) tot flinke schaafwonden. In sommige gevallen stappen de wielrenners toch gewoon weer op hun fiets, om verder te rijden.

Oud-renner Pawel Poljanski ging ooit viraal nadat hij zijn benen deelde na een etappe in de Tour de France van 2017. 'Na zestien etappes denk ik dat mijn benen er een beetje moe uitzien', schreef de Pool op Instagram. Zijn aders waren goed te zien. Dat had onder andere te maken met zijn lage vetpercetage en hoge zuurstofopname tijdens het fietsen.

Hersenschade

Misschien wel de ergste aandoening - en eentje die niet zichtbaar is - is chronische traumatische encefalopathie (CTE), een hersenziekte. Sporters kunnen dit krijgen door herhaaldelijk klappen te krijgen tegen het hoofd. Vooral bij vechtsport, American football en ijshockey is de kans groot dat spelers dit krijgen. Maar ook voetballers kunnen het krijgen.

Veel spelers uit de NFL hebben er mee te maken, meestal na hun carrière. Dit begint met agressieproblemen en op latere leeftijd komen daar geheugenstoornissen en motorische problemen bij. Soms met zelfmoord tot gevolg, omdat de pijn in sommige gevallen ondraaglijk is. In 2023 werd er een onderzoek afgerond door de Universiteit van Boston naar oud-spelers. Van de 376 onderzochte spelers bleken er 345 CTE te hebben. Dat kwam neer op 91,7 procent.

Een paar jaar terug verscherpte de NFL de regels met betrekking tot hoofdblessures. Er wordt nu veel voorzichtiger omgegaan met spelers die bijvoorbeeld een hersenschudding hebben. Aaron Hernandez, oud-speler, pleegde ooit zelfmoord in zijn cel, nadat hij iemand had neergeschoten en daarvoor de gevangenis in moest. Uiteindelijk bleek dat Hernandez ook leed aan hersenschade.