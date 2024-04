Deze vier spelers vertrekken deze zomer bij Feyenoord: 'Santiago Gimenez moet weg'

Feyenoord was maandag onderwerp van gesprek door de bekerwinst. Het ging niet alleen over de zege op NEC in de finale (1-0), maar ook over spelers die mogelijk uit Rotterdam vertrekken deze zomer.

Martijn Krabbendam, journalist van Voetbal International, somde het lijstje op: "Een van de twee keepers, Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Santiago Giménez. Giménez moet gewoon weg, want ze hebben Ayase Ueda als vervanger." Afgelopen zomer trok Feyenoord Ueda aan, om hem klaar te stomen voor de basis komend seizoen.

Presentator Wilfred Genee vroeg zich af of Giménez 'nog wel wat waard is', waarop Krabbendam ook zei dat zijn waarde in het afgelopen half jaar is gedaald.

Keeperskwestie bij Feyenoord

Krabbendam zei ook nadrukkelijk één van de twee keepers, omdat het volgens hem niet bepaald is dat Timon Wellenreuther per se vertrekt. De Duitse keeper gaf aan ergens de eerste keuze te willen zijn, maar volgens Krabbendam kan dat ook bij Feyenoord zijn. Vorige zomer waren er clubs geïnteresseerd in Justin Bijlow en dat zou deze zomer weer zo kunnen zijn.

Wieffer en Geertruida

Ten slotte ging het dus ook over Geertruida en Wieffer. Atlético Madrid had afgelopen winter al interesse in Wieffer. "Ik denk dat die nog wel terugkomen", doelt hij op Atléti. Geertruida was vorige zomer bijna rond met RB Leipzig en de kans lijkt groot dat er weer een club zal komen voor de 23-jarige reserve-aanvoerder van Feyenoord.