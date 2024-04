Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti legt zijn succesformaties uit: 'Als coach ben ik nooit het belangrijkst'

Carlo Ancelotti schoof maandag aan bij de persconferentie, in aanloop voor het halvefinaleduel tussen Real Madrid en Bayern München in de Champions League. Ancelotti sprak daar over zijn manier van coachen. "Voor mij is het erg duidelijk dat er twee type trainers zijn."

"Zij die geen vlieg kwaad doen en zij die veel schade veroorzaken", legt Ancelotti uit. "Ik probeer de eerste te zijn. Het spelletje is van de spelers. Je kan ze een bepaalde strategie meegeven, ze daarvan overtuigen, maar de bepalende factoren zijn hun kwaliteit en betrokkenheid. Een trainer moet zich focussen op de groep overtuigen van het belang van teamwork."

Geen enkele coach bereikte zo vaak de halve finale van de Champions League als de 64-jarige Ancelotti. De Italiaan won het toernooi viermaal: twee keer met AC Milan en twee keer met Real Madrid.

Blik op Bayern München

Ancelotti was ooit ook trainer van Bayern München en had daar achteraf langer kunnen blijven, zo zegt hij op de persconferentie. Desondanks heeft hij geen wraakgevoelens richting de Duitse club.

Hij noemt de huidige trainer van Bayern, Thomas Tuchel, een 'tactisch genie'. Wel zegt Ancelotti dat de club Bayern, net als Real Madrid, geen super duidelijke identiteit heeft. "We kunnen op verschillende manieren spelen." Clubs als FC Barcelona en tegenwoordig ook Manchester City hebben wel een herkenbare manier van spelen.

Tuchel hoeft geen verrassingen te verwachten van Ancelotti. De trainer gelooft in de aanpak die hij altijd gebruikt: "k heb geen tactische variant gepland. Morgen gaat het erom dat we goed verdedigen, counters vermijden en zelf goed aanvallen. In een halve finale moet dat de hele wedstrijd. Niets mag mis gaan."