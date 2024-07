Driewielerongeluk Michel Sadílek heeft mogelijk driedubbele gevolgen

Michel Sadílek mist de start van het nieuwe seizoen door het ongeluk met een driewieler, dat hem ook al het EK kostte. Dat maakte FC Twente woensdag bekend. Tot overmaat van ramp lijkt Sadílek ook een transfer te kunnen vergeten.

Sadílek keerde dinsdag terug bij FC Twente, dat al in voorbereiding is op het nieuwe seizoen. Daar bleek dat de Tsjechische middenvelder nog niet fit genoeg is om het begin van het nieuwe seizoen mee te maken. Sadílek raakte voorafgaand aan het EK in Duitsland geblesseerd na een driewielerongeluk. De Tsjech kwam ten val tijdens een afdaling in Oostenrijk en liep daarbij een snee op in zijn scheenbeen.

Reactie Sadílek

'Nader onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat Michal voorlopig niet beschikbaar is voor FC Twente. Hij mist in ieder geval de start van de competitie', schrijven de Tukkers op de eigen website. Twente begint op 10 augustus aan de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen NEC. Het echte werk begint een paar dagen eerder, in de voorrondes van de Champions League.

"Ik wil vooral vooruitkijken en de komende tijd zo goed mogelijk herstellen zodat ik weer aan kan sluiten bij de selectie", vertelt de ongelukkige in een reactie. "De spelers, de staf en de club wil ik bedanken voor de steun die ik afgelopen weken gekregen heb, dat heeft me goed gedaan."

Derde voorronde Champions League

FC Twente werd vorig seizoen derde in de Eredivisie, mede dankzij een sterke Michel Sadílek. Het leverde de club een plekje op in de derde voorronde van de Champions League. Die wedstrijden worden op 6 of 7 en 13 augustus gespeeld. Twente weet op 22 juli wie de tegenstander dan is.

