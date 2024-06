Val met driewieler kost FC Twente-middenvelder Michal Sadílek EK

Michal Sadílek mist het EK. De middenvelder van FC Twente kwam in een gat terecht met een driewieler. Eerder meldde de Tsjechische bond dat hij met zijn fiets gevallen zou zijn tijdens het trainingskamp. Dat statement is nu ingetrokken.

De 25-jarige Sadílek liep een snee in zijn been op en die was dusdanig ernstig dat er meteen een streep door het EK moet. De 23-voudig international vertrok met ploeggenoten Ladislav Krejcí en David Jurásek na een bergtop in het Oostenrijkse skigebied Planai. Hier gingen ze met een mountain Gokart naar beneden, waarbij hij in een gat belandde.

Foute informatie

"Het is een fout geweest om onvolledige informatie te verstrekken", laat de woordvoerder van de Tsjechische voetbalbond weten. "Hiervoor wil ik mijn excuses aanbieden aan de media, en uiteraard ook aan de voetbalfans."

Sadílek oefende vrijdag nog met Tsjechië tegen Malta (5-0). Hij speelde de hele wedstrijd. "Dit is een grote tegenvaller voor ons, want Michal is een van onze ervaren spelers" , reageerde bondscoach Ivan Hasek van Tsjechië. "Hij droeg niet voor niets de aanvoerdersband tijdens de wedstrijd tegen Malta. Ik hoop dat hij snel herstelt."

FC Twente

Technisch directeur Arnold Bruggink reageerde namens FC Twente: "We leven enorm met Michal mee. We weten hoe hij naar dit toernooi uitkeek. Als topsporter is dit vreselijk."