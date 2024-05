Duitse club zorgt voor primeur: voor het eerst een vrouw aangesteld als hoofdcoach

Een bijzondere aanstelling in Duitsland: FC Ingolstadt 04 is de eerste club in Duitsland met een vrouwelijke coach. De 32-jarige Sabrina Wittmann gaat tot aan het eind van dit seizoen aan de slag als hoofdcoach.

Daarmee is Wittmann de eerste vrouw die dat in Duitsland voor elkaar krijgt. Ingolstadt ontsloeg deze week Michael Köllner en kwam voor de opvolging bij Wittmann uit. Zij is zeker geen onbekende bij de club, want ze trainde al het onder 19-elftal van Ingolstadt. Daarnaast speelde ze in het verleden ook voor de club.

Of ze ook na dit seizoen aanblijft als coach, is nog onduidelijk. De club is in ieder geval blij dat Wittmann de nieuwe coach is. "Ze kent de club als geen ander", meldt directeur Dietmar Beiersdorfer op de site van de Duitse club. Wittmann zelf is uiteraard ook dolblij. "Ingolstadt is heel speciaal voor mij", vertelt ze. "De club uit mijn geboortestad. Ik ben hier negentien jaar geleden begonnen, was zelf speler en zette hier mijn eerste stappen als coach."

Ingolstadt staat momenteel op een elfde plaats in de derde Bundesliga. Promotie naar het tweede niveau zit er niet meer in. Komende zaterdag maakt ze in eigen huis haar debuut in de competitie tegen SV Waldhof Mannheim.