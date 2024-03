Regels KNVB staan plannen voor eerste vrouwelijke profclub niet toe: 'Systeem moet anders'

Als het aan Marieke Visser ligt, komt er een vrouwelijke profclub in Nederland. Eentje zonder mannen dus. De naam: Hera. Het stadion: het Olympisch Stadion in Amsterdam. Toch is het niet zo eenvoudig om een club uit de grond te stampen, de regels van de KNVB houden dat vooralsnog tegen.

"Het voetbalsysteem moet anders. Profclubs zijn van oudsher gebouwd rondom de mannen. We willen dat vrouwen altijd op nummer één staan", vertelt bedenker Visser tegen de NOS. Ze wil een club waar de aandacht alleen op vrouwen ligt. "Voor erkenning. Voor een goed salaris of de beste faciliteiten."

Bij haar project krijgt Visser hulp van (oud-)internationals, Barbara Barend en Hesterine de Reus, die beschikt over het hoogste trainersdiploma. Marijn Pijnenborg, mede-oprichter van Funda, moet de grote financier achter het plan worden.

KNVB moet regels aanpassen

Vooralsnog staat het project alleen op zwart-wit. De KNVB moet eerst de regels aanpassen, wil Hera een betaaldvoetbalorganisatie (bvo) worden. "We onderzoeken momenteel of en op welke wijze we het reglementair mogelijk kunnen maken dat een vrouwen-bvo toetreedt tot de sectie betaald voetbal in Nederland", reageert de voetbalbond tegenover de NOS.

Toch is er nog niet direct goedkeuring als de KNVB de regels heeft verzacht. Er moet ook nog over worden gestemd door clubs, de centrale spelersraad en de bondsvergadering.

Twee nieuwe vrouwenteams

Er was nog ander nieuws op vrouwenvoetbalgebied. De Graafschap en NAC Breda beginnen vanaf komend seizoen met een vrouwenteam en zij stromen in op het tweede niveau, de Vrouwen Eerste Divisie. Dat schrijft de KNVB. Vanaf 2025/26 gaan ze ook werken met promotie/degradatie. "We zien een groeiende interesse van clubs om deel te nemen aan het vrouwenvoetbal, wat we uiteraard als positief ervaren", aldus directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen.