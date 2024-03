Einde seizoen? Thibaut Courtois loopt nieuwe blessure op

Thibaut Courtois moet ook de komende tijd vanaf de kant toekijken. De Belgische doelman was bezig met revalideren, maar heeft opnieuwe een flinke blessure opgelopen.

Real Madrid meldt dat Courtois een scheurtje in zijn meniscus heeft opgelopen, die hem de komende twee maanden aan de kant zal houden. Hierdoor is het seizoen van de Belg zo goed als voorbij en is het maar de vraag of hij met zijn land naar het EK in Duitsland kan. Al was dat sowieso al een heikel puntje voor de doelman.

🚨⚪️ BREAKING: Thibaut Courtois has ruptured his internal meniscus of the right knee.



He’s expected to be out for the next two months, season almost over for the Belgian GK who had just recovered from ACL injury. pic.twitter.com/onYqckDDyJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2024

De boomlange doelman kwam dit seizoen nog geen minuut in actie. Twee dagen voor de start van La Liga scheurde Courtois namelijk zijn kruisband af in zijn linkerknie. Het leek erop dat hij in april weer onder de lat zou kunnen staan bij Real Madrid en dus net op tijd fit zou zijn voor het EK van deze zomer, maar daar komt nu verandering in. Overigens heeft Courtois ruzie met bondscoach Domenico Tedesco en kondigde hij eerder al aan niet mee te gaan naar het toernooi in Duitsland.