Emile Schelvis facetimet Stefan de Vrij, die al aan het feesten is: 'Kom eens terug uit die bus'

Emile Schelvis wilde maandagavond graag nog even in gesprek met Stefan de Vrij, nadat de verdediger het kampioenschap had gewonnen met Inter. Maar De Vrij zat al lekker in de spelersbus.

Daar nam Schelvis geen genoegen mee. Hij facetimede De Vrij om hem uit die bus te trekken. "Je coach staat hier ook nog interviews te geven", zei Schelvis, om aan te geven dat De Vrij nog tijd genoeg had. De Nederlander was ongetwijfeld al lekker aan het feesten, nadat hij tegen aartsrivaal AC Milan het kampioenschap in Italië had binnengesleept.

Na ruim een minuut aan de telefoon te hebben gehangen en nog een halve minuut wachten, kwam De Vrij dan voor de camera van Ziggo Sport. Daar vertelde hij hoe fantastisch het was om kampioen te zijn. De vorige keer dat De Vrij kampioen werd met Inter, was in coronatijd. Nu kon hij het écht vieren met de fans.

'Op naar het EK'

Daarna ging de blik vooruit op het EK 2024, waar De Vrij nog een prijs hoopt te pakken. In juni begint het Europees kampioenschap in Duitsland. Nederland zit in de poule met Frankrijk, Oostenrijk en Polen. Het EK begint voor Oranje op 16 juni tegen Polen. Begin juni speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog twee oefenwedstrijden, tegen IJsland en Canada.

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries haalde het einde van de wedstrijd tegen Milan (2-1 winst voor Inter) niet. Hij kreeg in de slotfase rood, omdat hij en Theo Hernandez elkaar naar de keel grepen. Ook de linksback van Milan moest er met rood vanaf. In de laatste minuten moest ook Hernandez' collega Davide Calabria met rood van het veld.