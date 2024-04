Internazionale grijpt ondanks rode kaart Denzel Dumfries de landstitel in derby tegen AC Milan

Internazionale heeft maandagavond de Italiaanse landstitel gepakt op een manier waar elke club alleen maar van kan dromen. De club won in de stadsderby met 2-1 van AC Milan en kan in de Serie A met nog vijf wedstrijden te gaan niet meer achterhaald worden. Het is voor Inter de twintigste landstitel, eentje meer dan rivaal Milan, en dus mag het vanaf volgend seizoen met een tweede ster spelen. Denzel Dumfries kreeg, net als twee Milan-spelers, in de slotfase nog rood.

AC Milan was met nog zes wedstrijden te gaan de enige ploeg die in theorie nog voorbij de stadsgenoot kon gaan. Inter had een overwinning nodig in de Derby della Madonnina om maandag al de landstitel te pakken en probeerde dat zonder Nederlanders in de basis. Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Davy Klaassen moesten allemaal op de bank beginnen. Tijjani Reijnders startte wel bij Milan.

Het verschil op de ranglijst was voorafgaand aan het duel erg groot en op het veld was dat goed te merken. Inter, dat in de Serie A nog maar één keer had verloren, had het betere van het spel en kwam na ruim een kwartier dan ook voorsprong. Milan liet bij een corner Francesco Acerbi helemaal vrij en dat bleek geen slimme zet. De verdediger knikte simpel de 1-0 binnen.

Het moet bij Milan vaak van Rafael Leao komen, maar ook de Portugees had het maandagavond totaal niet. Inter liet de landstitel niet meer uit de handen glippen en bracht vlak na rust de marge op twee. Marcus Thuram kwam vanaf de linkerkant naar binnen en schoot de bal in de korte hoek. De bal leek houdbaar voor Milan-keeper Mike Maignan, maar vloog toch tegen de touwen: 0-2.

De supporters besloten daarna om maar flink wat rookbommen af te steken en dat zorgde ervoor dat het zicht steeds slechter werd op het veld. Voor de Milan-fans was dat misschien nog wel een goede oplossing voor de rampavond die zich op het veld aan het voltrekken was. Toch kregen zij tien minuten voor tijd toch nog hoop.

Matteo Gabbia vond Inter-keeper Yann Sommer op zijn weg, maar via de paal kwam de bal op het hoofd van Fikayo Tomori en de Engelsman knikte wel raak. Milan had nog een doelpunt nodig om het feestje te verpesten. Dumfries en De Vrij mochten in de slotfase nog invallen, maar die eerste haalde het einde van de wedstrijd niet eens.

Hectische slotfase

Het liep in de blessuretijd nog gigantisch uit de klauwen. Dumfries en Theo Hernandez grepen elkaar naar de keel en beiden kregen een rode kaart. Dus was het optreden van de Nederlander kort, maar krachtig. Even later werd ook Davide Calabria na een elleboog van het veld gestuurd.

Bijzondere titel

Hoewel Inter op papier uit speelde, kon het na negentig minuten voetballen in eigen huis het feestje vieren. Extra mooi voor de supporters is dat het de twintigste landstitel is en daarmee staat het nu boven stadgenoot Milan, dat negentien keer landskampioen werd. Het betekent dat de ploeg van Dumfries, De Vrij en Klaassen de rivaal heeft afgetroefd in de strijd om de tweede ster.