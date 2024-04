Liverpool-fans zingen nu al voor Arne Slot: 'Hebben iemand nodig die kaal en Nederlands is'

Liverpool-fans zijn enorm creatief als het gaat om het verzinnen van liederen voor hun spelers of trainers. Hoewel Arne Slot officieel nog onder contract staat bij Feyenoord, zijn er sterke geluiden dat hij naar Anfield vertrekt. Een supporter loopt al wat op de zaakjes vooruit met zijn nummer voor Slot.

X-gebruiker shornKOOMINS verzon een lied op het nummer Stop van de Spice Girls. De songtekst gaat als volgt (tussen haakjes staat het origineel):

Slot right now (Stop right now)

Thank you very much (Thank you very much)

We need somebody who is bald and Dutch (I need somebody with a human touch)

Hey you, you always on the run (Hey you, you always on the run)

Gonna slow it down Arne, gonna have some fun (Gonna slow it down baby, gonna have some fun)

Overgang Arne Slot nog niet in kannen en kruiken

Arne Slot werd na de gewonnen bekerfinale van Feyenoord gelinkt aan Liverpool en de geruchten werden de afgelopen dagen steeds hardnekkiger. The Reds zouden zich al officieel hebben gemeld in De Kuip, maar een eerste bod (van rond de 9 miljoen euro) is van tafel geveegd. De verwachting is dat beide clubs uiteindelijk wel tot een akkoord komen.

Virgil van Dijk verwacht dat Slot qua type wel bij Liverpool past. "Ik denk dat hij één van de betere Nederlandse coaches is op dit moment. Met de manier van spelen en filosofie die hij heeft. Maar volgens mij is het nog lang niet rond, dus we zullen het wel zien", zei de international van Oranje na de verloren wedstrijd op bezoek bij Everton (2-0).