Engelse media zagen 'tamme pot' tussen Ajax en Aston Villa: 'Het kruit werd droog gehouden'

Ajax speelde donderdagavond in de eigen Johan Cruyff ArenA met 0-0 gelijk tegen Aston Villa. Een knappe prestatie van een dit seizoen matig Ajax tegen een opponent die momenteel de vierde plek in de Premier League bezit. In de Engelse media focusten ze zich voornamelijk Villa, dat volgens hen al bezig was met de volgende wedstrijd.

Zo stipt The Guardian het verschil aan tussen de aanloop van de Engelse fans richting de wedstrijd en het duel zelf. Van het feesten langs de Amsterdamse grachten was niks meer over na een frustrerende wedstrijd voor Aston Villa. "Het was een avond waarbij het beste entertainment naast het veld was. Het leek wel alsof Villa het kruit drooghield in de jacht naar een plek in de Champions League voor volgend seizoen." Dit weekend staat voor de club uit Birmingham een wedstrijd tegen directe concurrent Tottenham Hotspur op het programma.

Tam

"Het was een tam potje met weinig kwaliteit, terug te zien in het aantal schoten op doel (twee voor beide teams, red.)", was de conclusie van The Athletic. "Het duel was te vergelijken met de eerste rondes tijdens een boksgevecht. Twee verlegen opponenten die bang zijn om er vol op te gaan om vervolgens gecounterd te worden."

Bij Sky Sports zag men een voorzichtig Villa. "Het leek wel alsof ze de bal niet naar de helft van Ajax wilden spelen. Na rust ging dat beter door het invallen van John McGinn en Leon Bailey." De grote man dit seizoen bij de club uit Birmingham is Ollie Watkins. De spits scoort week in week uit in de Premier League, maar speelde donderdagavond een bijrol volgens het Engelse medium.